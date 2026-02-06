BTS回歸演唱會3/21登場！Netflix獨家直播時間、平台與紀錄片資訊一次看

韓國天團BTS防彈少年團以完整體姿態正式回歸，於3/21在首爾光化門舉辦回歸演唱會《BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG》，這場全球ARMY（官方粉絲名）等了近四年的重要時刻，也將透過Netflix全球線上直播，讓無法親臨現場的粉絲，也能透過家中螢幕一起吶喊，同步見證天團重返舞台的歷史瞬間。除了BTS回歸演唱會之外，Netflix也將播出紀錄片《BTS：天團回歸》，其中完整記錄此次回歸專輯製作過程，讓粉絲與偶像更貼近。BTS回歸演唱會時間地點、觀看方式、平台資格、紀錄片上線時間，以及BTS回歸相關動態一次看。

BTS回歸演唱會將透過Netflix直播。（圖／BIGHIT MUSIC FB）

BTS回歸演唱會時間地點？

演出時間：2026/03/21（六）19:00（台灣時間）

演出地點：韓國首爾 光化門廣場

《BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG》選在首爾市中心地標光化門廣場舉行，象徵BTS以「阿里郎」為主題，結合韓國文化與K-pop的世界級回歸舞台。演出現場採免費申請制，但名額有限，海外粉絲主要觀看方式以線上直播為主。

BTS回歸演唱會哪裡看？

直播平台： Netflix 獨家全球同步直播

直播時間： 2026/03/21（六）19:00 （台灣時間）

觀看資格：擁有有效的Netflix會員資格，即可在演出時間直接收看，不需額外購票、不需搶票，也不限定方案等級。

BTS紀錄片內容、哪裡看？

播出平台： Netflix 獨家上線

上線時間：2026/03/27（五）

不只有回歸演唱會直播，記錄BTS這次回歸歷程的紀錄片《BTS：天團回歸》（《BTS：THE RETURN》）也將於3/27在Netflix獨家上線。紀錄片聚焦七位成員服完兵役後，重新集結的過程，從專輯製作、創作討論到心理轉折，完整呈現BTS在近四年空白期後，如何一步步走回舞台中央，對ARMY來說是能更接近BTS內心，看到更多幕後故事的必追影片！

BTS紀錄片將於3/27在Netflix獨家上線。（圖／翻攝自Netflix）

BTS回歸活動遍布首爾街頭！

BTS這次盛大回歸，還啟動了與新專輯結合的大型文化企劃「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」，3/20~4/12期間，首爾各處將會展出BTS音樂與互動體驗式內容，以及與城市景觀融為一體的裝置藝術，如首爾市中心的石牆、階梯和街道樹木將被改造成展覽空間；汝矣島漢江公園也會舉辦相關活動，讓此次BTS的回歸成為擴及整個首爾的音樂文化盛宴，這時候去首爾的ARMY一定能拍好拍滿！

BTS 新專輯概念？

BTS的第五張正規專輯《ARIRANG》（阿里郎）預計於3/20正式發行，全輯共收錄14首歌曲。這次的新專輯以韓國最具代表性的傳統民謠《阿里郎》命名，也象徵回到根源的決心，成員各自成長後，終於在團體重聚，這張融合韓國文化以及BTS情感核心的專輯，將帶給粉絲們什麼驚喜，將在3/20正式揭曉。

BTS防彈少年團正式回歸。（圖／BTS (방탄소년단)臉書）

BTS演唱會台灣場資訊？

隨著新專輯推出，BTS也同步啟動《ARIRANG》世界巡迴演唱會，預計橫跨2026年至2027年，陸續公開全球演出時間與地點，台灣場次確定在2026年11月登場，後續售票資訊將由Live Nation Taiwan理想國公布。

BTS防彈少年團全球巡演場次陸續公開。（圖／BIGHIT MUSIC FB）

