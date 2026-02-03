BTS回歸演唱會Netflix3/21全球直播 售票資訊日後公布
台北市 / 林彥廷 綜合報導
全球的 ARMY 注意—— BTS 回來了。Netflix 今（3）日與全球同步宣布《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於 3 月 21 日台灣時間晚間7點（韓國時間晚間8點）在 Netflix 獨家全球同步直播。
本場歷史性演出將自首爾象徵性地標「光化門」現場直播，慶祝 BTS 備受期待的全新專輯《ARIRANG》 正式發行。Netflix 攜手 HYBE 讓這組流行樂壇王者再度站上舞台，打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。
BTS 成員 RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V 與 Jung Kook 將於退伍後首次以完整陣容舉辦現場回歸演出。本場演出緊接著 BTS 宣布推出全新專輯與世界巡演之後登場。
BTS 第五張正規專輯《ARIRANG》是一張深度內省的作品，探索他們的身分認同與根源。專輯發行後，BTS 將展開規模盛大的《ARIRANG》世界巡演（2026–2027），橫跨 34 個地區、82 場演出，足跡遍及亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲、中東及更多地區。
不僅如此，如同全世界粉絲如此著迷，《BTS：天團回歸》，一部完整呈現 BTS 最新回歸專輯誕生過程的紀錄片電影也將於 3 月 27 日於 Netflix 獨家上線。
這部長篇紀錄片記錄了 KPop 頂流天團 BTS 眾所期待的回歸時刻。由備受好評的導演 Bao Nguyen（《誰是掌鏡人：越戰經典照片之謎》(The Stringer)、《那夜，金曲不朽》(The Greatest Night in Pop)）執導，並由知名製作公司 This Machine（《瑪莎·史都華來當家》(Martha)、《雷鬼歌姬卡蘿爾G：明天真美好》(Karol G)）與 HYBE 共同製作，影片將提供前所未有的貼身視角，跟隨 BTS 再度回歸，開啟一段注定被寫入流行文化史的重要旅程。同時，成員們也回顧那段將七位韓國少年蛻變為全球巨星的歷程。
自 2013 年出道以來，BTS 建立了全球最忠誠的粉絲社群之一。完成韓國法定兵役後，七位成員在洛杉磯重新集結，共同創作音樂，回到一個因分離與個人成長而更為成熟的創作空間。
當全球數以百萬計的粉絲期待 BTS 的回歸之際，BTS 也直面深刻的提問：如何重新開始？如何在不被過去束縛的情況下致敬過往？又該如何一起邁步向前？在感到迷惘、歡笑與重新發現彼此的過程中，他們創作出反映當下自我的全新音樂，最終成就一張屬於這個時代的里程碑專輯。親密、動人，且充滿喜悅，《BTS: THE RETURN》是一個只有BTS能說的故事。這是關於韌性、團魂情誼與自我重塑的動人作品。
《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》也象徵 Netflix 現場直播內容版圖的重大擴展，成為 Netflix 首次自韓國進行，並向全球直播的現場活動。
此最新直播節目將加入Netflix強大的現場內容陣容，包括：《赤手獨攀台北101：直播》(Skyscraper LIVE)、《尋星選秀戰》(Star Search)、《拳戰擂台：傑克保羅 vs 安東尼約書亞》 (Jake vs Joshua)、《WWE Raw》、《Christmas Gameday：牛仔 vs 指揮官》(NFL Christmas Gameday)、《拳戰擂台：傑克·保羅 vs 麥克·泰森》(Paul vs Tyson)、《最後倒數：拳戰擂台：卡內洛阿瓦雷茲 vs 特倫斯克勞福德》 (Canelo vs Crawford)、《六王大滿貫》(Six Kings Slam)等。未來，Netflix也將直播MLB賽事、FIFA女子世界盃，以及美國演員工會獎 (The Actor Awards)。
《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》
形式：現場直播特別節目
首播時間：2026年3月21日台灣時間晚間7點（韓國時間晚點8點）
導演：Hamish Hamilton
監製：HYBE、BIGHIT MUSIC、Guy Carrington、Garrett English、Kevin Hermanson
製作公司：Done + Dusted
備註：本活動為售票節目，更多資訊將於日後公布
《BTS：天團回歸》
形式：電影
上線時間：2026年3月27日
導演：Bao Nguyen
監製：Mark Blatty、Melissa Robledo、Seonjeong Shin、Nicole Kim、Kyewon Suh、James Shin
製片：Jane Cha Cutler、Bao Nguyen、R.J. Cutler、Elise Pearlstein、Trevor Smith、Choongeon Lee、Namjo Kim、Se Jun Lee
製作公司：This Machine、HYBE、EAST Films
更多華視新聞報導
防霍諾德攀101意外直播 Netflix抓10秒緩衝隨時斷訊
BTS高雄開唱！ 傳飯店將「關房漲價」 觀光局調查中
Netflix「赤手獨攀台北101」增中文配音 網笑翻：好像在看爆笑一籮筐
其他人也在看
腳底按摩聽到「街口要倒了」 董座梅驊化身巷弄間諜救火【Yahoo財經大人物】
「只聽過銀行、農會被擠兌， 第一次看到電子支付被擠兌」國內擁有700萬會員、第二大支付業者街口支付去年因母公司36億元股權被查封，一度引發momo、Pchome、全國電子等大型通路暫停支付，董事長梅驊接受《Yahoo財經大人物》回憶當時深陷客戶「信任」風暴，他不僅沒有驚慌失措，反而「捲起褲管」去夜市做腳底按摩，以「微服出巡」模式，潛入街頭巷尾與老闆們博感情。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
《產業》魏哲家「作夢也想不到」超狂需求！蘋果卻不用最新2奈米
【時報-台北電】蘋果為OLED MacBook Pro設計的M6晶片，估計不會使用台積電最新的2奈米N2P製程，而是採用2奈米製程，引發市場高度關注。最主要原因在於，蘋果想藉此節省成本，並提高未來Mac電腦的供貨能力。 台積電2奈米具有高度指標意義，製程技術從FinFET（鰭式場效電晶體）轉入GAAFET（環繞式閘極）架構，未來將成長為大型且長期貢獻營收的重要節點，目前2奈米已經進入量產階段。 預估下半年陸續推出延伸版N2P及A16製程，蘋果預計在秋天推出的iPhone 18手機搭載的A20晶片，就會採用2奈米技術。台積電董事長魏哲家也透露，2奈米龐大到連作夢也想不到。 台積電預計在下半年開始量產N2P製程，目前市場傳出可能只有高通與聯發科會採用這項最新技術，使旗艦晶片性能超越蘋果的A20及A20 Pro晶片。蘋果考慮N2P效能僅提升5%，可能更傾向在架構改革上。 外媒wccftech指出，以A19晶片為例，A19 Pro晶片進行能源效率架構上的調整後，在攻耗不變的基礎下，實現高達29%的效能提升。高通和聯發科在CPU核心調整方面尚未達到蘋果的經驗水準，因此驍龍8 Elite Gen
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
大S雕像「不走寫實路線」 藝術總監談《熙媛的永恆軌道》創作理念
具俊曄於昨（2日）在大S（徐熙媛）辭世一周年之際，於金寶山紀念園區舉行紀念碑揭幕儀式，作品理念引發外界關注。藝術總監李承道，首度完整說明創作背景、設計概念與製作歷程。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...