BTS回歸演唱會Netflix3/21全球直播 售票資訊日後公布

全球的 ARMY 注意—— BTS 回來了。Netflix 今（3）日與全球同步宣布《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於 3 月 21 日台灣時間晚間7點（韓國時間晚間8點）在 Netflix 獨家全球同步直播。

本場歷史性演出將自首爾象徵性地標「光化門」現場直播，慶祝 BTS 備受期待的全新專輯《ARIRANG》 正式發行。Netflix 攜手 HYBE 讓這組流行樂壇王者再度站上舞台，打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。

BTS 成員 RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V 與 Jung Kook 將於退伍後首次以完整陣容舉辦現場回歸演出。本場演出緊接著 BTS 宣布推出全新專輯與世界巡演之後登場。

BTS 第五張正規專輯《ARIRANG》是一張深度內省的作品，探索他們的身分認同與根源。專輯發行後，BTS 將展開規模盛大的《ARIRANG》世界巡演（2026–2027），橫跨 34 個地區、82 場演出，足跡遍及亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲、中東及更多地區。

不僅如此，如同全世界粉絲如此著迷，《BTS：天團回歸》，一部完整呈現 BTS 最新回歸專輯誕生過程的紀錄片電影也將於 3 月 27 日於 Netflix 獨家上線。

這部長篇紀錄片記錄了 KPop 頂流天團 BTS 眾所期待的回歸時刻。由備受好評的導演 Bao Nguyen（《誰是掌鏡人：越戰經典照片之謎》(The Stringer)、《那夜，金曲不朽》(The Greatest Night in Pop)）執導，並由知名製作公司 This Machine（《瑪莎·史都華來當家》(Martha)、《雷鬼歌姬卡蘿爾G：明天真美好》(Karol G)）與 HYBE 共同製作，影片將提供前所未有的貼身視角，跟隨 BTS 再度回歸，開啟一段注定被寫入流行文化史的重要旅程。同時，成員們也回顧那段將七位韓國少年蛻變為全球巨星的歷程。

自 2013 年出道以來，BTS 建立了全球最忠誠的粉絲社群之一。完成韓國法定兵役後，七位成員在洛杉磯重新集結，共同創作音樂，回到一個因分離與個人成長而更為成熟的創作空間。

當全球數以百萬計的粉絲期待 BTS 的回歸之際，BTS 也直面深刻的提問：如何重新開始？如何在不被過去束縛的情況下致敬過往？又該如何一起邁步向前？在感到迷惘、歡笑與重新發現彼此的過程中，他們創作出反映當下自我的全新音樂，最終成就一張屬於這個時代的里程碑專輯。親密、動人，且充滿喜悅，《BTS: THE RETURN》是一個只有BTS能說的故事。這是關於韌性、團魂情誼與自我重塑的動人作品。

《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》也象徵 Netflix 現場直播內容版圖的重大擴展，成為 Netflix 首次自韓國進行，並向全球直播的現場活動。

此最新直播節目將加入Netflix強大的現場內容陣容，包括：《赤手獨攀台北101：直播》(Skyscraper LIVE)、《尋星選秀戰》(Star Search)、《拳戰擂台：傑克保羅 vs 安東尼約書亞》 (Jake vs Joshua)、《WWE Raw》、《Christmas Gameday：牛仔 vs 指揮官》(NFL Christmas Gameday)、《拳戰擂台：傑克·保羅 vs 麥克·泰森》(Paul vs Tyson)、《最後倒數：拳戰擂台：卡內洛阿瓦雷茲 vs 特倫斯克勞福德》 (Canelo vs Crawford)、《六王大滿貫》(Six Kings Slam)等。未來，Netflix也將直播MLB賽事、FIFA女子世界盃，以及美國演員工會獎 (The Actor Awards)。

