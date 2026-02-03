BTS回歸直衝世界舞台 Netflix 3月21日直播演唱會

Netflix將於3月21日直播BTS回歸演唱會。 圖／摘自X

天團重返舞台，BTS回歸就是世界級！《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於3月21日台灣時間晚間7點，在Netflix獨家全球同步直播，演出地點選在首爾市中心的地標光化門。

本場演出是BTS完成韓國兵役後，RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook首度以完整陣容舉辦的回歸演出，也是新專輯與巡演計畫公開後，首次以現場形式與全球粉絲見面。演出將採即時直播方式進行，全球觀眾可同步收看。

BTS第五張正規專輯《ARIRANG》預計於3月20日發行，內容聚焦成員對自身身份、創作歷程與成長變化的整理。隨著新作推出，BTS也將展開《ARIRANG》世界巡演，行程橫跨2026至2027年，預計走訪34個地區、共82場演出。

此外，完整記錄此次回歸專輯製作過程的紀錄片電影《BTS：天團回歸》，也將於3月27日在Netflix獨家上線，呈現七名成員退伍後重新集結、投入音樂創作的實際過程。