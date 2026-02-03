BTS回歸秀 Netflix將全球直播

韓國天團防彈少年團（BTS）時隔3年9個月將正式回歸，於3月20日推出第5張正規專輯《ARIRANG》，並宣布「BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG」將於3月21日台灣時間晚間7點透過Netflix獨家全球同步直播，也成為Netflix首次自韓國向全球直播的現場活動。

這是7位成員退伍後首度以完整體舉辦現場演出，演出地點選在首爾象徵性地標光化門，將打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。此外，BTS備受期待的世界巡演也將展開，已公布行程橫跨34個地區、共82場，台灣場預計於11月19日、21日、22日在高雄世運主場館連唱3天。

還有完整記錄回歸歷程的紀錄片電影《BTS：天團回歸》則將於3月27日於Netflix上線，透過貼身視角呈現成員在完成兵役後重新集結、面對成長與創作的過程，描繪他們如何在迷惘與重拾默契中，打造屬於這個時代的全新里程碑專輯。