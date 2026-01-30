BTS回歸！ 控訂房無故遭取消 40粉絲怒轟「超賣」

BTS粉絲得知演唱會日期後就先訂房，不過沒想到才隔半個月訂單突然遭到取消。（示意圖／東森新聞）





BTS防彈少年團睽違八年，將再度來到台灣開唱，地點在高雄世運主場館，粉絲得知日期後就先訂房，不過沒想到才隔半個月，訂單突然遭到取消，再查一次價格已經從3千多漲到7千多，粉絲氣炸認為是超賣，不過飯店否認，澄清是第三方平台的系統異常，觀光局則說，稽查後飯店並沒有超過備查房價，平台也依規定退款，並補償百分之10平台點數。

韓國天團BTS防彈少年團今年三月強勢回歸，世界巡迴演唱會其中一站將要來到高雄，11月19號、21號、22號三天開唱，粉絲在日期公布後手刀訂房，不過沒想到卻遇到這情況，19號入住標準雙人房定價3478元，入住前一週才扣款，不過沒想到訂好半個月後，突然收到取消通知，再查房價同個房型價格已經翻倍漲，一晚要價7850元，旅客質疑難道是飯店超賣，才會無故取消訂單。

廣告 廣告

訂房遭取消當事人：「我覺得這麼多超賣的話，他們怎麼可能現在才發現，現在這樣統計下來，多少人遇到跟你一樣的狀況，目前應該有40位了。」

BTS防彈少年團全員退伍後首度合體，久違以完整七人身分開唱，台灣ARMY們都很期待，不過在訂房這一步就遇到瓶頸，訂房後收到訂房平台來信，說是需求突然激增，第三方系統自動代替飯店接受的訂單數量，已經超過飯店可提供客房數，因此要取消訂單，而飯店則是強調沒有超賣的情形，經查證之後是平台系統異常，所以公司沒有收到訂房資料，雙方互推責任。

高市觀光局副局長劉秀英：「短時間內大量的訂單同時湧入，造成第三方訂房平台系統發生異常，並非旅館端主動的取消訂房。」

高雄市主任消保官殷茂乾：「飯店也好或者是訂房平台，片面取消已成立的訂房，這個部分就要針對差價去進行，所謂的負責，就是所謂的損害賠償。」

觀光局稽查，飯店並沒有超過備查房價，粉絲們有拿到退款，平台加碼補償百分之10的平台點數，提醒旅客在第三方平台訂房後，還是得自己打電話到飯店確認，訂單是否成立，相對來說比較安心。

更多東森新聞報導

疑小孩吵鬧被接駁車丟包！ 桃園喜來登：已補償

天災陰影＋出國熱！花蓮飯店春節訂房「僅2成」

2大陸正妹到日本玩 飯店房間慘變垃圾場！噁心畫面曝

