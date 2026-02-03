BTS回歸！演唱會「這1天」Netflix全球直播 紀錄片也來了

「BTS」啟動全新世界巡迴演唱會。翻攝BIGHIT MUSIC臉書



超人氣天團BTS已經正式回歸！雖然高雄的演唱會尚未開賣，但是所有粉絲都可以搶先看全員回歸後的首次演唱會，因為《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，將以直播形式向全球播放，Netflix也宣布了，3月21日台灣晚間7點於Netflix對全球用戶播放。另外紀錄片《BTS：天團回歸》（BTS: THE RETURN）也將在3月21日上線。

《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，是BTS成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook將於退伍後，首次以完整陣容舉辦現場回歸演出。本場演出緊接著BTS宣布推出全新專輯與世界巡演之後登場。這場歷史性演出將自首爾象徵性地標「光化門」現場直播，慶祝BTS備受期待的全新專輯《ARIRANG》 正式發行，打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。

BTS復出演唱會，將在Netflix獨家直播。翻攝NetflixFB

《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，現場直播特別節目，預計於3月21日台灣晚間7點於Netflix對全球用戶播放。紀錄片《BTS：天團回歸》預計於3月27日上架，向所有ARMY揭開新專輯《ARIRANG》的幕後故事。

BTS復出演唱會，將在Netflix獨家直播。翻攝NetflixFB

該紀錄片更是記錄2013年出道以來，成員們的點滴。完成兵役後，7位成員在洛杉磯重新集結，共同創作音樂，回到一個因分離與個人成長而更為成熟的創作空間。當全球數以百萬計的粉絲期待BTS的回歸之際，BTS也直面深刻的提問：如何重新開始？如何在不被過去束縛的情況下致敬過往？又該如何一起邁步向前？在感到迷惘、歡笑與重新發現彼此的過程中，他們創作出反映當下自我的全新音樂，最終成就一張屬於這個時代的里程碑專輯。親密、動人，且充滿喜悅，紀錄片《BTS：天團回歸》也是一個只有BTS能說的故事。

