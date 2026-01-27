BTS太狂！墨西哥演唱會一票難求 總統親自寫信拜託李在明幫忙加場

南韓偶像團體BTS今年3月起將展開世界巡演。路透社資料照片



南韓天團BTS防彈少年團今年3月展開世界巡迴演唱會，吸引各國粉絲瘋搶門票，墨西哥作為美洲K-pop重鎮更是一票難求，總統謝恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）近日公開表示，已寫信給南韓總統李在明，希望協助BTS在墨西哥加場演出。

BTS目前計劃將在5月7日至10日於墨西哥城GNP Seguros體育場舉辦3場演出。據外媒報導，謝恩鮑姆在26日在例行記者會中表示，目前約有100萬粉絲想看BTS表演，但目前場次僅能滿足約15萬人，為此自己向南韓政府發出正式外交信函，希望李在明總統幫忙協調，增加BTS在墨西哥的演出場次。

BTS在墨西哥擁有超狂人氣，過去巡演甚至曾引發大規模排隊與網路塞車，不過，此次因為門票實在太夯，甚至傳出有「黃牛票」，原價1,800披索至17,800披索（約台幣3,262至32,265元）的票價，經轉手竟喊出高達92,100披索（約台幣16.7萬）價格相當驚人，墨西哥官方也回應將祭出更嚴格措施來防堵黃牛。

