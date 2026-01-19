BTS完整體回歸首秀地點曝光！HYBE爆將抽2萬粉絲「免費入場」 全網暴動

記者陳宣如／綜合報導

韓國人氣天團防彈少年團（BTS）將於3月20日以完整體回歸，今（19）日傳出首場回歸舞台地點出現最新動向。據悉，BTS所屬經紀公司HYBE娛樂正討論於回歸初期，在首爾市中心的光化門廣場舉辦公開演出，並規劃以「免費觀賞、事前申請抽選」方式進行，預計開放約1.5萬至2萬名粉絲入場。相關消息曝光後，隨即在社群平台與粉絲圈引發熱烈討論。

BTS傳出完整體回歸首秀將於光化門廣場舉行。（圖／翻攝自BTS臉書）

根據韓國媒體報導，HYBE已向相關單位提出場地使用申請，並以「K-文化遺產（K-heritage）與K-POP融合公演」作為活動名稱。申請範圍涵蓋光化門廣場周邊，以及景福宮、光化門月台、崇禮門等具代表性的文化遺產區域。報導指出，若申請順利獲准，演出時間可能安排在3月20日回歸當天，或當週週末的21、22日其中一天。

目前相關審核程序仍在進行中。據悉，HYBE已向首爾市、警方及國家遺產相關機構提交場地使用與拍攝許可申請，相關單位將於20日下午召開的文化遺產委員會會議中，針對是否核准使用景福宮、崇禮門等地點進行審議。

BTS回歸舞台爆「免費開唱」，預計抽2萬名粉絲入場。（圖／翻攝自WEVERSE）

至於觀眾規模，因光化門廣場屬開放空間，主辦單位考量人潮控管與安全因素，規劃透過事前申請方式抽選入場名額，並將入場人數限制在約1.5萬至2萬人之間。演出形式則規劃以「免費入場」方式提供觀眾觀賞。對此，HYBE回應表示，目前相關事宜仍在討論階段，包含場地、時間等細節尚未定案，待最終確認後將透過官方管道對外公告。

BTS正式公布最新世界巡演，11月將在高雄開唱。（圖／翻攝自臉書）

此外，BTS已確定將於3月20日發行第5張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》，這也是團體距離上一次完整體回歸約3年9個月後，再度以全員形式展開活動。新專輯推出後，BTS將自4月9日起啟動大型世界巡迴演唱會，首站選在首爾高陽體育園區舉行，並預計於11月19日、21日及22日在高雄舉辦演出。

