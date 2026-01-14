BTS官宣高雄開唱「房價飆、取消訂單」 觀光局長：違法就罰

高雄市觀光局多次稽查旅宿業者有無違反超收房價。（資料照／觀光局提供）

南韓天團BTS（防彈少年團）高雄開唱消息才剛官宣，網路已先炸鍋。大批網友痛批，高雄部分飯店「根本罰不怕」，不僅疑似提前關房、調漲房價，還有人直接秀出訂房成功後卻遭取消的訂單截圖，質疑業者藉機洗單、重賣高價房。對此，高雄市觀光局長高閔琳昨（13）日晚間火速回應，表示已完成蒐證並啟動旅宿稽查，強調違法一定開罰。

BTS宣布2026年世界巡迴演唱會場次，確定11月19日、21日、22日連三天在高雄開唱，場地雖未正式公布，但外界普遍推測將落腳世運主場館，三場預估吸引15萬人朝聖。

然而，就在消息曝光不久，社群平台隨即流出一張飯店公關群組截圖，內容直言「聽到BTS演唱會的消息，就是趕快通知全世界關房漲價」，甚至獲得同業按讚附和，引爆粉絲怒火。

不少網友隨後實測訂房網站，發現距離演唱會尚有10個月，世運周邊住宿卻已顯示「96％住宿無法預訂」，更有人指控，原本一晚約2000元的房價，凌晨刷新後竟暴漲到1萬8000元；另有粉絲貼出訂房完成畫面，卻在事後收到「系統取消」、「房型調整」通知，直言「根本是先取消、再高價重賣」。

爭議延燒後，高閔琳昨晚在Threads親上火線表示，已第一時間掌握相關訊息並完成蒐證，除通知旅館公會、各飯店與OTA平台外，也正式啟動旅宿稽查。她強調，請業者切勿心存僥倖，「違法一定嚴辦」。

針對外界質疑「惡意哄抬房價」，高閔琳也說明，旅宿業本就有淡旺季之分，只要未超出向市府報備的「備查房價」，即屬市場機制範圍；例如高檔套房或可多人入住的Villa，平日價格本就偏高，不能一概而論。

不過她也重申，若房間品質、等級明顯不符，卻趁演唱會期間惡意調漲，甚至超過備查房價對外收費，觀光局將依《發展觀光條例》開罰，最高可處5萬元罰鍰，並要求限期改善。她也呼籲民眾保留訂單、價格截圖，主動檢舉，市府一定查到底。

