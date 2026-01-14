BTS宣布來台開唱! 粉絲超前佈署 住房率提升近2成

南部中心／陳姵妡、鄭兆佐 台南報導

韓國天團防彈少年團BTS，睽違六年，全員將再度合體展開世界巡演，將在11月來到高雄開唱，沒想到消息傳開，就有網友透露飯店將大漲一波，不過觀光局表示，目前稽查並無違法，但飯店的訂房率，已經明顯升溫。





BTS將來高雄開唱，有網友發文透露，指各大飯店會趁這波熱潮悄悄漲價。（圖／民視新聞）

韓國天團防彈少年團BTS，睽違六年，全員將再度合體，在三月出新作品，並展開世界巡演，11月更首度唱進高雄。但網路上卻有網友發文透露，暗指各大飯店會趁這波熱潮悄悄漲價，消息傳開，也引起撻伐，粉絲超擔心到時候大家為了搶房，又會出現離譜天價。民眾：「那真的不合理啊，不可以這樣，我是希望不要漲價，就維持原價，人喔不可以太貪，貪心會失敗你知道嗎。」民眾：「演唱會的風潮變相漲價，不然大家都搶錢就好了，就不能漲太多啊，因為我們演唱會是要振興觀光，不是要惡意漲價的，我覺得這是不好的趨勢。」

BTS將來高雄開唱，各大飯店，房價雖然還沒明顯飆漲，不過下半年的訂房率已經升溫。（圖／民視新聞）









BTS來台，各大飯店，房價雖然還沒明顯飆漲，不過下半年的訂房率已經升溫。飯店行銷公關副協理許以玟：「那三天的住房率，以我們飯店來講，也隨著明顯的升溫，那以11月19號跟22號來說這兩天，我們飯店已經都客滿，已經滿房了，盡早訂房可能會比較有優惠。」飯店行銷公關部經理劉佳貞：「許多粉絲一知道演唱會日期，就立刻超前佈署的訂房，整體從昨天晚上到現在，已經進了近百筆的訂單，整體的住房率也提升了兩成左右。」鐵粉超前部署，訂房提升，房價波動也得在合理範圍，高市觀光局也表示會繼續嚴格稽查。高雄觀光局副局長劉秀英：「觀光局將持續施鐵腕，嚴格執法，並且採取房間逐間開罰方式，加重罰鍰。」高雄演唱會經濟發燒，各大天團接連來高雄，吸引國內外旅客來到港都，觀光局對於房價不敢怠慢，要替民眾把關！

