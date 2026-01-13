BTS宣布來台！11月空降高雄連唱三天 日期曝光

BTS今年11月唱進高雄。（圖／翻攝IG／ bts.bighitssofficial）

南韓天團BTS（防彈少年團）將於2026年展開全新世界巡迴演唱會「BTS WORLD TOUR」，昨（13日）深夜主辦單位Live Nation Taiwan 理想國於臉書宣布，BTS確定將於2026年11月19日、21日、22日，在高雄舉辦三場演唱會，地點是否為高雄世運主場館仍待官方進一步公布。高雄市長陳其邁也轉發消息嗨喊，「實現ARMY心願！BTS世界巡迴官方正式宣佈，確定空降高雄！」

這將是BTS繼2018年12月於桃園國際棒球場舉辦兩場演出後，相隔8年再度以「全員體制」重返台灣舉辦演唱會，消息一出隨即掀起粉絲熱烈討論與關注。

廣告 廣告

根據官方釋出的巡演資訊，本次「BTS WORLD TOUR」將於2026年4月9日自韓國高陽啟動，巡演場次遍及全球，城市包含東京、坦帕、厄爾巴索、墨西哥、史丹佛、拉斯維加斯、釜山、馬德里、布魯塞爾、倫敦、慕尼黑、巴黎、東盧瑟福、福克斯堡、巴爾的摩、阿靈頓、多倫多、芝加哥、洛杉磯、哥倫比亞、秘魯、智利、阿根廷、巴西、高雄、曼谷、吉隆坡、新加坡、雅加達、墨爾本、雪梨、香港與馬尼拉等地，展現其全球影響力。

此次巡演不僅象徵BTS重返國際舞台，也被視為2026年最受關注的音樂盛事之一。團體過去每次演出皆吸引全球「阿米」（ARMY，粉絲名）熱情追隨，門票更是一票難求。高雄場連三場的安排，也顯見BTS對台灣粉絲的重視。

BTS所屬公司BIGHIT MUSIC表示，團體的第5張正規專輯將於2026年3月20日推出，這也是BTS睽違3年9個月的最新團體作品，代表著全員退伍後邁入新階段的全新開始。為迎接合體回歸，BTS早於2025年全員退伍後逐步展開準備行動，今年元旦起陸續清空社群平台內容，引發粉絲高度期待與討論。

BTS巡演地點出爐。（圖／翻攝臉書／BIGHIT MUSIC）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

手搖飲2個月都喝一樣！店員貼心「問這句」 I人熟客破防：不去了

醫院貼「我願意加班、病人在等你」文宣 醫護怒：高級情勒

在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪