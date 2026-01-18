BTS宣布回歸！ 釜山住宿價格「一晚翻十倍」 李在明點名批評：惡質行徑

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

韓國天團防彈少年團（BTS） 宣布時隔4年以完整體展開世界巡迴演唱會，讓全球的ARMY（BTS粉絲名）相當期待。消息一出也再度掀起「演唱會經濟」的連鎖效應，從韓國釜山到台灣高雄，各地住宿價格皆有在短期內接連飆升的狀況，引起網友們討論，就連韓國總統李在明也於社群發文回應。

防彈少年團（BTS） 宣布時隔4年以完整體展開世界巡迴演唱會（圖／翻攝自BTS (방탄소년단)FACEBOOK）

韓國總統李在明16日於社群平台X轉發韓媒報導，點名批評釜山部分旅宿業者趁著BTS演唱會哄抬房價，最高甚至暴漲至原本的10倍。他直言，這類行為「破壞整體市場秩序，對所有人造成重大傷害」，並強調必須讓不當行為付出的代價，遠大於所獲取的不正當利益。

根據韓國媒體報導，BTS釜山演唱會消息公布後，當地訂房需求瞬間暴增，部分旅宿價格隨即上調。有高檔飯店的雙人房，在演唱會前一週每晚約29萬8000韓元（約新台幣6400元），到了演唱會當天卻飆升至78萬5000韓元（約新台幣1萬7000元），漲幅達2.6倍；也有原本9萬韓元的房型，直接喊價至90萬韓元，等於翻漲10倍。

BTS經紀公司BIGHIT MUSIC於14日公布世界巡演行程，確定6月12、13日於釜山開唱，其中6月13日正好是BTS出道紀念日，加上釜山是成員Jimin與Jungkook的家鄉，使得該場次成為粉絲爭相鎖定的重點，進一步推升住宿需求。

事實上，這並非釜山首次因BTS演出出現旅宿價格失控。2022年釜山為爭取世界博覽會主辦權，舉辦BTS免費演唱會時，演出場地周邊住宿費一度被爆出飆漲至平日的30倍，當時就引發外界批評。

對此，釜山市政府表示，將研擬相關對策，加強監控與稽查，防止過度漲價的不公平行為再度發生。同時，類似情況也在台灣浮現，BTS宣布11月將於高雄開唱後，當地旅宿價格亦傳出異常波動，高雄市觀光局已表態將啟動房價稽查，避免演唱會商機演變成價格亂象。





