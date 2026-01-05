BTS宣布完整回歸 新專輯與世界巡演同步啟動

韓國人氣團體 BTS 即將完整回歸！經紀公司 BIGHIT MUSIC 5日宣布，BTS將推出第五張正規專輯，並同步啟動全新世界巡演，消息一出立刻引發ARMY高度關注。這也是成員全員回歸後，正式以「完全體」全面展開音樂活動。

BIGHIT MUSIC表示，新專輯是BTS睽違約3年9個月再次以團體形式推出的作品，同時也象徵7位成員未來前進方向的重要里程碑。製作過程中，成員們參與專輯與歌曲創作，將各自的想法與個性融入音樂之中，把一路走來的情感與內心掙扎轉化為旋律與歌詞。

官方特別提到，這張專輯共收錄14首歌曲，是為了回應長時間等待完全體回歸的ARMY，將想親口說出的真實心情完整收進作品裡，展現最具BTS風格的音樂樣貌，同時也傳達對粉絲多年支持的感謝之意。

此外，隨著第五張正規專輯推出，BTS也確定將展開世界巡演，相關場次與詳細行程預計於1月14日凌晨0時另行公布。這將是BTS自2022年《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE》後，睽違約4年再次舉辦世界巡演，粉絲們看到消息後也是摩拳擦掌開始煩惱演唱會票要怎麼搶。