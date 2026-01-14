BTS宣布開唱⋯網：房價秒翻9倍「2000元→1萬8000元」？高市府說話了

記者林昱孜／高雄報導

觀光局114年迄今已執行512次的旅宿稽查,其中高達345家次乃針對旅館房價進行稽查。（資料圖／高雄市政府提供）

韓國天團BTS宣佈11月將在高雄舉辦三場演唱會，消息曝光後，立刻引起粉絲熱議，一瞬間也引起房價爭議。有網友在社群平台抱怨，昨晚消息一公佈，原本平日一晚約2000元的房型，頁面刷新後竟飆漲至18000元，質疑業者「把迷妹當盤子」，甚至懷疑有惡意哄抬之嫌。

BTS防彈少年團今（14）日凌晨宣布今年11月19日、21日與22日在高雄連唱三天。（圖／翻攝自 BTS Official 臉書）

有網友在《threads》上發文指出，BTS即將於11月19日至22日在高雄，有些飯店業者想錢想瘋了，預先隨機六日看看房價都落在2000元一晚，結果0時宣布後，房價一看變成一晚1萬8000元；貼文引起網友熱議，「直接檢舉高雄市政府」、「剛看了房價所幸訂了台南的房」、「必須喊高局長海巡了」。

此文還真的釣出，高雄市觀光局長高閔琳親自回應，第一、原PO已經訂到一晚2000元的飯店，第二、是哪一間突然變成一萬八、什麼房型、住幾晚，原文未註明，無法評斷有無違規，並進一步稽查，第三、歡迎提出具體截圖檢舉。

BTS高雄開唱。（圖／翻攝自臉書）

高雄市觀光局表示，為維護城市觀光形象與旅客住宿品質,針對節慶連假及大型活動,觀光局114年迄今已執行512次的旅宿稽查,其中高達345家次乃針對旅館房價進行稽查。觀光局持續鐵腕嚴格執法,並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰,呼籲業者不要趁機哄抬旅館房價傷害高雄城市觀光形象、影響消費者及歌迷粉絲權益。

