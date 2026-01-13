BTS宣布「BTS WORLD TOUR」台灣站 11月高雄連唱3天

BTS防彈少年團時隔8年將再度來台舉辦演唱會。（翻攝BIGHIT_MUSIC X）

BTS防彈少年團剛剛於韓國時間14日0:00公布「BTS WORLD TOUR」巡演首輪場次，台灣A.R.M.Y期盼果然沒有落空，確定2026年11月19、21、22日於高雄一連舉辦3場，若以高雄世運主場館最多可容納55,000人場地，BTS將與約15萬名A.R.M.Y共度3天珍貴時光。

BTS防彈少年團公布「BTS WORLD TOUR」巡演海報。（翻攝BIGHIT_MUSICX

本次世界巡演將於4月9、11、12日從韓國高陽體育場正式起跑，隨後前進日本、南美、美國、歐洲、東南亞等地，行程橫跨多個洲別，堪稱全員回歸後最盛大的全球計畫。不過對台灣粉絲而言，最關鍵的焦點仍是11月的高雄場，終於等到完整體再度站上台灣舞台。

而這趟巡演也將與第5張正規專輯《BTS The 5th Album》緊密結合，被視為BTS全新篇章的開端，收錄14首新歌，是距離上一張團體專輯約3年9個月以來首次發片，這將不只是音樂上的回歸，更象徵他們在歷經各自階段後，以團體之姿重新啟動世界巡演，為這趟旅程賦予更深的意義。

BTS將於3月20日發行第5張正規專輯《BTS The 5th Album》。（翻攝BIGHIT_MUSICX）

BTS曾多次來台舉辦演唱會，上一次以團體身分在台舉辦演唱會是在2018年12月8日、9日於桃園國際棒球場舉辦的世界巡迴演唱會「BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF」台灣站，去年5月j-hope在林口舉辦個人演唱會，也說好一定會再與大家見面；如今再度宣布來台，對A.R.M.Y而言不只是一次演唱會，更是一場久別重逢的約定。

