BTS將登台3天 去年娛樂稅創新高、韓星北高開唱貢獻大

根據財政部公布去（2025）年稅收初步統計，全國稅收實徵淨額3兆7515億元，較上年減少104億元、0.3％，亦較預算數短少505億元，為5年來首見短徵。包括營業稅、貨物稅等7個稅目未達預算目標，不過娛樂稅不減反增，且12月實徵淨額創單月新高。對此，財政部指出主要稅源來自11月舉辦的各種大型演唱會，這也讓外界期待，BTS將在今年11月來台開唱，會不會再讓娛樂稅增加一筆可觀的稅收。

全國稅收5年來首次出現短徵

財政部預估，去年全年稅收即使加上今年1月1日至15日預算整理期入帳的稅款，全年實徵金額仍將低於預算數，預估短少數額介於190億至260億元，為110年來首見短徵。

全年創高稅目包含營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅以及營利事業房地合一稅。

韓流助陣 12月娛樂稅創單月新高

另外，12月實徵淨額創單月新高的稅目為娛樂稅，達2.49億元，較去年同期大增21.7％。

財政部指出，主要稅源來自台北市、高雄市等地於11月舉辦大型演唱會，像是台北市有韓團Super Junior在大巨蛋連開唱3天、GD權志龍也登上大巨蛋，高雄則是有女團TWICE在世運主場館開唱，相關稅款延至12月入帳，也使得12月娛樂稅創下單月新高。連帶2025年全年娛樂稅收入高達22.47億元，由於預算數僅17.98億元，此項稅收明顯超過預期。

至於娛樂稅主要來源不只演唱會，包括電影、舞蹈、技藝表演、戲劇、音樂演奏，KTV、舞廳或舞場與高爾夫球場也在其中。疫情後，越來越多大型演唱會，對娛樂稅貢獻良多，像是去年11月韓流來襲，也讓12月娛樂稅收創下新紀錄。

BTS將在高雄開唱3天

演唱會帶來的經濟效益，不只能幫助娛樂稅收增加，還會帶動周邊觀光、住宿、商圈繁榮。結束軍白期的韓流天團BTS防彈少年團也宣布，將在今年11月降臨高雄開唱3天，還沒開始搶票就已經掀起粉絲轟動，究竟BTS這次來台開唱，能否對娛樂稅貢獻良多、再創演唱會經濟高峰，讓人相當期待。