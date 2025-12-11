BTS師弟團CORTIS爆紅！5位「末Z世代鮮肉帥哥」介紹，橫掃年底新人獎、趙雨凡台灣長大





在競爭激烈的KPOP圈殺出重圍，2025年關注度最高的新人男團非「CORTIS」莫屬！由HYBE旗下子公司BIGHIT MUSIC睽違6年半打造，防彈少年團（BTS）、TOMORROW X TOGETHER（TXT）的同門師弟團，早在今年8月18以單曲〈What You Want〉正式出道前就擁有超高關注度，這5位「末Z世代鮮肉帥哥」究竟有什麼過人魅力？

BTS師弟團CORTIS介紹1.

5人5色辨識度超高

CORTIS成員分別是加拿大、韓國混血隊長MARTIN（馬丁）、台泰混血成員JAMES（趙雨凡）、韓國籍JUHOON（金主訓）、SEONGHYEON（嚴成玹）以及KEONHO（安乾鎬）組成，MARTIN擁有模特兒般的190CM高挑身材，忙內安乾鎬因為超帥神顏、迷人笑臉受封「新生代臉蛋天才」，而趙雨凡則是從小在台灣長大，常常因為令台灣人超熟悉的「台味中文」引爆話題。

BTS師弟團CORTIS介紹2.

全能創作、橫掃新人獎

CORTIS可不是只有舞台神、長相帥，全員都內建「創作實力」，對於音樂、編舞、MV影像製作等擁有滿滿熱忱，出道曲〈What You Want〉MV就是由成員全程參與製作，展現過人才華，CORTIS也拿下2025年《MAMA》最佳新人獎，以及《AAA 2025》的新人獎、最佳表演獎的肯定，出道不到一年，就已進入海外重要榜單並獲獎，未來發展不得了～

專輯也登上美國 Billboard 200，以 第 15 名 的成績出現在榜單中，是近幾年新人團體中最高的記錄之一（不包括專案團體）。

出道專輯首週銷量超過 42 萬張，創今年新人團體最高首週紀錄。

專輯累積銷量迅速突破 500,000+，成為同年最暢銷的新人之一。

截至近期，累積銷量接近 960,000 張，在新人團體中極為罕見。

BTS師弟團CORTIS介紹3.

末Z世代指標、引領現象級潮流

平均年齡才17歲的CORTIS，出生在網路數位時代的5個大男孩，作為「末Z世代」的指標，從音樂作品、穿搭造型到SNS上的貼文、影片，打破偶像框架、完全反映出新一代的「抽象魅力」，一舉一動也引領粉絲圈現象級的模仿風潮，近日來台出席《AAA 2025》，先行曲〈GO!〉的「우린필요없어다른sign」歌詞空耳「吳麗萍你好像搭丟賽」也意外掀起一片吳麗萍洗版風潮，現在入坑還來得及！

