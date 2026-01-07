金唱片再登台！AAA圈粉大勢新人CORTIS是誰？阿妹也會唱「吳麗萍搭丟賽」迷因哏、出道10天封怪物新人！
BTS、TXT師弟團「CORTIS」一出道就獲得廣大關注，除了是BigHit Music時隔六年再度推出的男子團體外，CORTIS五位成員平均年齡17歲，撲面而來的青春氣息和亮眼外型，瞬間俘獲姐姐們的心！2025年AAA頒獎典禮他們首度登台，演唱《GO!》、《What You Want》兩首歌曲，因為「吳麗萍搭丟賽」迷因哏爆紅的歌曲前奏一下，立刻喚起台灣人的熱血應援！此外，演員文素利也在得獎感言時，大方表示「很喜歡CORTIS」，親眼看到現場舞台很幸福！讓許多台灣觀眾對CORTIS充滿好奇。
事實上，CORTIS不只有外型和歌唱舞蹈實力，成員還參與了新專輯所有歌曲的創作，展現他們扎實的音樂實力，被封為「BigHit怪物新人」，出道不足一週就受邀參加日本大型公演，在音樂節目的舞台表現更是大受粉絲歡迎！馬上來看看這個8/18出道的新男團CORTIS究竟還有什麼隱藏魅力吧！
更多金唱片頒獎典禮相關：
👉金唱片哪裡看？蔡依林、許光漢出席頒獎！18組表演卡司、直播平台一次看
👉第40屆金唱片完整入圍名單！典禮時間、主持人、卡司不斷更新
👉金唱片七大亮點！宋仲基、邊佑錫、安孝燮頒獎 Jennie個人舞台必看
👉金唱片頒獎典禮是什麼？淵源、歷年大賞一次看
👉金唱片再登台！男女混聲組合ALLDAY PROJECT成員背景超狂 詳細介紹一次看
BTS、TXT師弟團 CORTIS團名由來？
CORTIS是BigHit Music暌違六年，再度推出的男子團體，前有BTS、TXT的成功案例，BigHit一宣布要推出新團，馬上引起粉圈和業界的關注。CORTIS團名由來是從「COLOR OUTSIDE THE LINES」中不規則擷取出的字母，意為跳脫世俗既定的標準框架，自由地思考；五位成員將與團名一樣，以全新的理念和視角呈現創意作品。
CORTIS歌曲介紹
先行曲《GO!》
CORTIS出道帶來全新專輯包含五首歌曲，先行曲《GO!》MV於8/11發布，截至8/28已經累積760萬次點閱，這首歌曲融合簡約Trap節奏與強烈合成器音色，呈現出介於Hip hop與Pop之間的獨特風格，且全員共同參與詞曲創作。
而這首歌也是「吳麗萍搭丟賽」迷因的由來，因為一句歌詞「우린 필요 없어 다른 sign」成功打進台灣人的耳朵，成為繼FTISLAND「到南部弄假牙」後，又一韓文歌空耳迷因哏。
主打曲《What You Want》
主打曲《What You Want》於8/18出道當日發布，目前點閱數已達685萬次，氣勢如虹！此外這首歌的MV還是成員們一起自編、自導、自拍、自演、自剪的，以美國鄉村為背景，內容獵奇，《What You Want》使用Boom bap節奏加上喚起懷舊感的六十年代迷幻搖滾（Psychedelic rock）吉他旋律，帶來獨特的音樂風格與質感，傳達出新時代嶄露頭角的新人組合的自信與原始能量，是最能展現CORTIS色彩的主打歌。
《FaSHioN》
《JoyRide》
《Lullaby》
CORTIS音樂節目表演 結尾妖精超圈粉
CORTIS出道以來陸續參加三大台音樂節目，其中忙內（年紀最小的成員）乾鎬在《What You Want》舞台最後的固定環節「結尾妖精」（舞台結束後的個人鏡頭）中，爽朗的笑容與陽光魅力瞬間圈粉，尤其他在某些角度神似最近剛入伍的車銀優，引起不少網友熱烈討論，成為韓網熱議的新面孔。
2025/08/22《Music Bank》舞台👉《GO!》👉《What You Want》
2025/08/21《M Countdown》舞台👉《GO!》👉《What You Want》
CORTIS五位成員介紹
CORTIS由五位成員James（趙雨凡）、主訓、Martin、成玹、乾鎬組成，由Martin擔任隊長，平均年齡僅17歲！
James（趙雨凡）
❣️2005年10月14日生
❣️Weverse Magazine個人專訪
James是年齡最大的成員，據部分媒體報導是港泰混血（官方未公布），他從國小到國中都是在台灣讀的書，曾加入BigHit的新男團企劃「Trainee A」，成為出道組成員之一，然而這個計劃卻在2022年戛然而止，後來僅剩下James留在Trainee A，如今成功加入CORTIS，也讓支持他的粉絲倍感欣慰！
Juhoon（金主訓／주훈）
❣️2008年1月3日生
❣️Weverse Magazine個人專訪
主訓是童星模特兒出身，也是成員中最晚進公司的，學習成績很好，本來是就讀國際學校，擅長英、日語，客串演出過Red Velvet瑟琪和Zion.T合作的《Hello Tutorial》MV。因為加入較晚，主訓花很多力氣練歌跳舞，他說過自己會選擇當偶像和成員有很大關係，成員對他釋出的善意和照顧，對他的影響很大。
Martin（마틴）
❣️2008年3月20日生
❣️Weverse Magazine個人專訪
Martin雖然不是年紀最大的成員，但擔任隊長，從小就因為爸爸彈吉他，他跟著學，曾參與TXT《Deja Vu》、ILLIT《Magnetic》的歌曲創作，是成員的創作主力之一；Martin在電台節目上透露自己的姐姐是BTS的粉絲，鼓勵他參加徵選，最後運氣很好的成功選上。
Seonghyeon（嚴成玹／성현）
❣️2009年1月13日生
❣️Weverse Magazine個人專訪
成玹小學的時候在樂天世界被星探挖掘，在練習生時期就創作過多首詞曲。
Keonho（安乾鎬／건호）
❣️2009年2月14日生
❣️Weverse Magazine個人專訪
乾鎬是年紀最小的成員，曾經是游泳選手。有一次在公車站準備去游泳時，被星探搭話，詢問他是否認識BTS，還問了一些就讀學校、姓名等資訊，最後詢問他電話號碼時，他因為覺得有些奇怪，便說自己不知道電話號碼。
出道行程與宣傳活動
CORTIS自8/18出道以來，不論是在音源成績還是音樂節目，都獲得廣大關注，受到業界看好，甚至被日本NHK電視台邀約登上11月將舉辦的《NHK MUSIC EXPO LIVE 2025》大型公演，在年輕世代受到歡迎，同時體現在CORTIS的社群平台追蹤數上，截至8/28，Instagram追蹤人數已突破128萬，TikTok粉絲數達190萬，展現他們驚人的人氣。
專輯公開時程：
8/28（四）早上10點：概念照'Scene 4'；晚上9點《GO!》MV Behind The Scenes
8/29（五）晚上8點：紀錄片《What We Want》預告片；9點《GO!》Conceptual Performance Film Behind The Scenes
8/30（六）晚上9點：《What You Want》MV Behind The Scenes
8/31（日）晚上9點：《What You Want》Conceptual Performance Film Behind The Scenes
9/1（一）晚上8點：發布紀錄片《What We Want》1-4集，回顧EP製作過程。
9/6（六）晚上6點：《FaSHioN》、《JoyRide》、《Lullaby》Mood Sampler
9/7（日）晚上6點：《FaSHioN》MV Teaser
9/8（一）晚上6點：首張韓語迷你專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》正式發行、《FaSHioN》MV公開；晚上8點將於首爾高麗大學華井體育館舉辦粉絲見面會。
9/9（二）晚上6點：《FaSHioN》Conceptual Performance Film
9/12（五）晚上9點：《FaSHioN》MV Behind The Scenes
9/24（五）：線上視訊簽售會
