BTS忙內LINE回歸！智旻吐「5天沒洗澡」 柾國瑞士飆重機自封動作片主角

世界級男子夯團BTS（防彈少年團）大受好評的旅遊實境秀《ARE YOU SURE?!》第二季熱鬧回歸，再度找來「忙內LINE」的成員智旻（Jimin）與柾國（Jung Kook）在當兵退伍後踏上瘋狂旅程，讓粉絲一探兩大偶像私底下可愛、調皮的面貌。

首波預告在BTS防彈少年團官方YouTube頻道上架10天即突破122萬次點閱，第一集開場更讓Jung Kook與工作人員直接突襲Jimin的住家，讓上半身赤裸的Jimin睡眼惺忪苦笑「真的要這樣拍嗎？我先穿衣服吧」。

第二季兩人挑戰近期流行的「極簡旅行」，僅憑少少行李就出發。在旅程開端同樣充滿笑聲，向來喜愛騎重機的Jung Kook挑戰在瑞士一路騎重機登上阿爾卑斯山，讓他自傲表示簡直就像「動作片男主角」，Jimin則穿上連身的綠色睡衣被Jung Kook虧像小孩子。剛退伍的兩人更回憶起當兵生活，Jimin表示當初服役時在山上出任務「一直淋雨、周圍什麼都沒有，我連續5天沒有洗澡了！」，兩人還在瑞士挑戰30秒登上火車的極限任務，甚至慌忙到差點丟下製作組。

《ARE YOU SURE?!》自從2024年8月推出時就大獲好評，起先單純是成員Jimin前去紐約為「忙內」Jung Kook探班，但因為兩人都即將入伍當兵，臨時決定自拍旅遊影片留下美好回憶。從紐約一路玩到濟州島、札幌，更找來同為「忙內LINE」的V金泰亨一同旅遊，不僅飽覽各地的美食、美景，更展現團員彼此的深厚友誼，Jung Kook大口吃漢堡、拉麵的「吃播」畫面更被觀眾大讚「比任何美食節目都還要美味」。

節目在第二季也與社群媒體X合作，只要hashtag標註#AreYouSure2，便可出現兩個小藍人一起走路的可愛表情符號。兩位大男孩在過程中不時向彼此開玩笑、告白，強調他們永遠年輕，也讓人一探K-POP頂級偶像男團私底下最為可愛的面貌。



