BTS成員Jungkook 話題連線 嘻哈新勢力Central Cee明年3月首度登台

饒舌嘻哈界的全球現象級新星、入選富比士「30歲以下菁英榜」的Central Cee正式宣佈，將在明年3月帶著世界巡迴《CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026》首度登陸台北開唱。身為當今最具影響力的饒舌歌手之一，Central Cee將以其極具張力的現場魅力，為台灣樂迷帶來2026年開春最受矚目的嘻哈盛事。

來自西倫敦的Central Cee，音樂旅程堪稱傳奇。他憑藉真實直率的敘事風格，不僅獲得樂壇天王Drake、J. Cole、21 Savage欽點合作，更與BTS成員Jungkook跨界連線，展現跨越地域的強大影響力。其神曲〈Sprinter〉更創下首位在 Spotify 獲得 10 億次播放的英國饒舌歌曲紀錄。

今年推出的首張專輯《CAN’T RUSH GREATNESS》氣勢驚人，強勢奪下英國金榜冠軍並勇闖美國告示牌前十名，獲得《Rolling Stone》與《NME》四星高度評價，盛讚其兼具個人深度與全球視野。本次亞洲巡迴將橫跨香港、首爾、馬尼拉等地，而Central Cee特別對台灣粉絲喊話：「到時見！」

