BTS才宣布來台開唱！高雄飯店秒漲價「1晚1萬8」 女粉痛訴：當盤子？

【緯來新聞網】韓國天團BTS（防彈少年團）近日宣布全員合體，將展開全新世界巡迴演唱會，官方在韓國時間14日0點（台灣時間23時）公布世巡場次，這次將在高雄連唱3天，讓台灣粉絲為之瘋狂，卻意外發現有部分飯店業者趁機哄抬房價，引發爭議。

BTS宣布展開世界巡迴演唱會，將在高雄連唱3天。（圖／翻攝自臉書BTS）

BTS將於11月19日、11月21日、11月22日一連3天在高雄開唱，也是他們回到亞洲後的首站，許多粉絲得知消息後，立刻上網訂房。一名女網友昨天在Threads發文痛訴，「真的覺得有些飯店業者想錢想瘋了！」她預先隨機看了六日的房價，大約都落在1個晚上2000元，結果公布演唱會後，瞬間變成1個晚上18000元。



女網友痛批：「真的都當迷妹們盤子嗎？要盤也不是盤給你們的哼」，不過好在她事後有訂到便宜沒漲價的飯店，不用露宿街頭，更喊話希望飯店業者不要給她取消趁機漲價。



消息一出，引發熱烈討論，網友紛紛表示：「如果漲價的話可以直接檢舉到高雄市政府哦」、「國旅就這樣繼續坑自己人」、「既然飯店漲價成這樣，我覺得飯店不一定要選高雄市區耶」、「超誇張，現在每一間都破萬」、「11點房價還很正常，11：30馬上2晚6萬多？」、「高雄住宿真的吃相太難看了，真的不要怪大家不挺國旅」。



對此，高雄市政府觀光局局長高閔琳海巡到該則貼文，並在底下回應，提到原PO已經訂到1晚2000元的旅宿，至於是哪間飯店突然變成1萬8、有無超過備查房價、是什麼等級的飯店、是什麼房型、住幾晚等，原文沒有寫明、留言處也未看到提供相關資訊，無法評論是非對錯、有無違規，並進一步稽查，強調「歡迎提出具體事證（截圖）並檢舉」。

