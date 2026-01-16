BTS新專輯名稱曝光！以600年歷史「韓國民謠命名」 韓媒狂讚：回到根源

記者王培驊／綜合報導

防彈少年團（BTS）睽違 3年9個月，正式宣布將於 3月20日 發行正規第5張專輯《ARIRANG（阿里郎）》。BTS於16日透過全球粉絲平台 Weverse 公開新專輯名稱，新專輯共收錄 14首歌曲，以韓國最具代表性的傳統民謠〈阿里郎〉為名，一公開便引發高度關注。

《ARIRANG》不僅象徵防彈少年團的音樂根源，也承載他們想與全球樂迷分享的情感。在久違的完整回歸前夕，成員們自然將目光回到團體的「起點」、內心深處的故事，以及作為「從韓國出發的團體」這一核心身分認同。專輯中將成員心中深植的思念、深刻的愛與情感融入音樂，透過〈阿里郎〉這個名稱，象徵性地呈現出本張作品的整體情緒與精神。

由於〈阿里郎〉所傳遞的「思念」與「深愛」是跨越文化的普世情感，外界普遍預期這張新作將引發全球樂迷的強烈共鳴。專輯名稱公開後，也引起海外媒體與粉絲對韓國民謠〈阿里郎〉的高度關注。根據美國經濟雜誌《富比士（Forbes）》分析指出，〈阿里郎〉是一首擁有 600年以上歷史、超過3600種版本的韓國代表性民謠，並認為 BTS 在持續創下全球成就的同時，仍選擇以最具象徵性的韓國音樂文化作為專輯名稱，這可被視為「回到根源」的重要訊號。

隨著新專輯發行，BTS 也將於 4月9日 從高陽綜合運動場起跑，正式展開全新世界巡迴演唱會。此次巡演將橫跨 全球34座城市、共79場演出，創下 K-pop史上最多場次 的紀錄。官方也透露，後續還將追加日本與中東場次，巡演規模預計進一步擴大。BTS 也將首度進軍美國多座大型體育場，包括艾爾帕索、福克斯堡、阿靈頓、巴爾的摩 等地，寫下韓國歌手新里程碑。此外，本次巡演也將導入 360度環形舞台設計，全面提升現場沉浸感。

