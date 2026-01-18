BTS新專輯遭疑「藏愛情密碼」！柾國「三個圓形」巧撞Winter刺青

記者林汝珊／台北報導

防彈少年團成員田柾國日前與aespa Winter傳出緋聞 。（圖／翻攝自IG）

天團BTS（防彈少年團）日前預告將推出全新專輯，更宣布展開2026年世界巡迴演唱會，並將於11月19日、21日與22日到高雄進行巡演，一連串好消息讓粉絲振奮不已。不過，近日卻有部分網友質疑新專輯設計暗藏成員柾國與aespa成員Winter的「戀愛痕跡」，相關討論在韓網掀起熱議。

防彈少年團所屬公司BIGHIT MUSIC於16日公開新專輯名稱，新專輯LOGO以三個紅色圓形為主視覺，並融入「阿里郎」的韓文子音，從名稱到設計皆展現濃厚的韓國文化特色。不過「三個圓形」卻引發部分韓國網友聯想，認為與柾國日前被傳出與aespa成員Winter的緋聞有所呼應。

廣告 廣告

韓網論壇爆出Winter與田柾國擁有相同刺青。（圖／翻攝自X）

由於柾國與Winter日前被發現手臂同樣位子上疑似有相同的「三隻小狗」刺青，隨後又被翻出同款穿搭、配件，甚至柾國服役期間被目擊現身aespa演唱會，讓緋聞迅速升溫。對此，SM娛樂僅回應「沒有立場」，HYBE則未作任何說明，沉默態度也讓爭議持續延燒。

更多三立新聞網報導

洪詩照顧失智公公！遭疑「錯嫁」李運慶不忍反擊了：是你嫁嗎？

Once不要看！TWICE多賢《Love Me》告白後滾床 粉絲崩潰：不要看

張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的

日韓天團接力攻台！水樹奈奈4月開唱 MONSTA X 睽違8年回歸台北

