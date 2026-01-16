BTS新專輯《ARIRANG》曝光！以600年歷史韓國民謠命名

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

防彈少年團（BTS）睽違3年9個月，透過全球粉絲平台Weverse於16日正式宣布將於3月20日發行第5張正規專輯《ARIRANG》（阿里郎）。此次新作以韓國最具代表性的傳統民謠〈阿里郎〉命名，象徵團體音樂的根源與情感核心，消息一出馬上引發全球樂迷高度關注。

睽違3年9個月，防彈少年團（BTS）正式宣布將於3月20日發行第5張正規專輯《ARIRANG》（阿里郎）。（圖／BTS臉書粉專）

《ARIRANG》收錄共14首歌曲，專輯主題聚焦成員心中深植的思念與情感，呈現團體出道以來的音樂歷程與內心故事。透過〈阿里郎〉，希望向全球樂迷傳達跨文化的普世情感，也回到身為「從韓國出發的團體」的身分認同。

美國經濟雜誌《富比士》指出，〈阿里郎〉擁有超過600年的歷史，並有3600多種版本，是韓國最具代表性的民謠之一。BTS選擇以這首經典民謠為專輯名稱，展現團體在創下全球成就的同時，仍重視韓國文化核心，象徵「回到根源」的重要訊號。

新專輯發行的同時，BTS將於4月9日從高陽綜合運動場展開全新世界巡迴演唱會，橫跨全球34座城市，共79場演出，創下K-pop史上最多場次紀錄。官方也透露，後續將追加日本及中東場次，巡演規模將進一步擴大，並首度進軍美國多座大型體育場，包括艾爾帕索、福克斯堡、阿靈頓及巴爾的摩等地，為K-pop寫下新的里程碑。

防彈少年團（BTS）睽違3年9個月，透過全球粉絲平台Weverse於16日正式宣布將於3月20日發行第5張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》。（圖／翻攝自Ｘ）

