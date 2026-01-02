BTS新專輯3月20日發行 隊長RM早就爆雷啦
BTS防彈少年團確定將於3月20日推出全新團體專輯，這是7名成員全員完成兵役、陸續退伍後的首次完整體回歸；這次回歸宣告的第一步，7位成員透過實體信件寄到Weverse付費會員資格的粉絲手中，每位成員以手寫字跡表達感謝、期待與情緒的內容，還標示「2026.03.20」這個日期，之後BigHit Music才透過官方管道公開正式的回歸日期與後續計畫。
BTS上一張團體專輯為2022年6月推出的《Proof》，距離這次新專輯發行已相隔約3年9個月。期間成員依序入伍，團體活動幾乎全面暫停，僅以個人作品與零星露面維持與粉絲的連結。這段空白期，也讓外界對他們何時回歸完整體始終充滿猜測。
隊長RM近來在多次直播中，曾坦率談到這段時間的困難與壓力。他不只提及創作與等待回歸的焦慮，也罕見流露對公司層面的失落，直言希望所屬公司能「多給一點關愛」，相關發言被解讀為對資源安排與溝通不足的無奈反映。
不過，在新專輯發行日期正式曝光後，有粉絲驚喜發現，RM曾在一起直播中，被問到新專輯會收錄幾首歌時，說了「可能是3首到20首吧。」當時粉絲以為他在開玩笑，如今才驚覺，原來是大爆雷啊！
更多鏡週刊報導
BTS Jungkook與aespa WINTER戀情傳聞延燒 雙方所屬公司回應「無立場」
BTS Jimin認愛 公司發聲「不要傷害當事人」
BTS Jimin緋聞女友秒刪約會影片 Jimin寵溺笑問：「妳知道我要來嗎？」
其他人也在看
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 36
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
曹西平乾兒子治喪期再發聲！網打氣：日子還是要過下去
66歲曹西平（四哥）跨年前在家中突往生，目前後事由同居人且感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。曹西平生前和乾兒子一起開飾品店，昨元旦Jeremy安排後事期間，親自發文表示：「店裡營業不受影響」，讓許多網友心疼，紛紛留言送暖。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 2 天前 ・ 20
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷 甜喊：這裡像我的家鄉
「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，吸引大批民眾冒雨共襄盛舉。壓軸則由韓國人氣天后 HWASA華莎開唱，掀起最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
校園風波剛平？王ADEN跨年復出 信義酒吧逆風邀演惹網罵翻
（娛樂中心／綜合報導）王ADEN日前因桃園某高中校園演出爭議，形象重挫、跨年活動全面喊卡，如今卻傳出「逆風復出 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 50
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 57
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 20 小時前 ・ 2
古巨基再當爸「老婆高齡57歲生下第二胎」 社群報喜超震撼
古巨基1日在社群平台報喜，宣布57歲的太太陳韻晴（Lorraine）為他順利生下二寶，他的兒子Kuson變成哥哥，喜訊一傳出震驚香港演藝圈，繼52歲生下大兒子Kuson後，再以超高齡57歲生下第二胎。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 30
獨家／炎亞綸遭電視台列黑名單 網談「百人斬情史」登熱搜第一
炎亞綸去年捲入桃色風波後，演藝事業幾乎全面停擺，原本發片計畫也差點石沉大海，沉寂一段時間後，新專輯終於亮相，他將宣傳主力放在網路和podcast，據悉是因在電視台已成黑名單，不過他尺度無上限的情史分享，「炎亞綸自爆交往過150個對象」一度衝上微博熱搜榜第一名。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 79
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
蔡依林嗨喊「有加場的動力」 四噸重貪婪金豬造價高達3600萬台幣
蔡依林1月1日帶著「PLEASURE」愉悅能量，繼續在台北大巨蛋陪伴4萬粉絲，除了砸下9億台幣進行製作外，她在第一個橋段登上「覺醒之巔」演唱，身穿運動鞋，引起不少粉絲不解，沒想到這其實是造型師為她搭配的巧思，也成為她開唱以來，第一次穿著運動鞋登台演出，她笑說「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」展現她私下幽默又真實的一面。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 9
A-Lin大膽趕縣長「你只有幾秒！」笑翻全場 主持原民哏齊發 網友狂問：有多醉？
張惠妹12月31日籌劃的「東！帶我走 2026台東跨年演唱會」，邀請玖壹壹、持修、范曉萱、戴愛玲、A-Lin等人獻唱，成為最強跨年卡司演唱會。而A-Lin跟其他原住民歌手的原民式幽默，成為該跨年演唱會的一大看點，在倒數橋段的時候，A-Lin竟然對著剛上台的台東縣長說「妳只有幾秒喔！」讓全場笑翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 57
我本來很討厭曹西平！ 苦苓打破沉默認錯道歉
66歲資深藝人曹西平出道40多年，向來有話直說、風格嗆辣，29日傳出過世消息，作家苦苓特別發文以「我本來很討厭曹西平」，現在他認錯，不應該用僵化成見、狹隘觀點看待別人，盼曹西平一路好走，擺脫千般煩惱。苦苓表示，偶爾在電視上看到曹西平，認為他不是在跟人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話自由時報 ・ 2 天前 ・ 65
演唱會天花板！蔡依林大巨蛋開唱挑戰極限難超越 自豪「It’s my pleasure」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導JOLIN蔡依林從去年的12月30日日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話