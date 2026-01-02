BTS新專輯3月20日發行 隊長RM早就爆雷啦

BTS防彈少年團新專輯終於要跟大家見面，3月20日發行。（翻攝BTS X)

BTS防彈少年團確定將於3月20日推出全新團體專輯，這是7名成員全員完成兵役、陸續退伍後的首次完整體回歸；這次回歸宣告的第一步，7位成員透過實體信件寄到Weverse付費會員資格的粉絲手中，每位成員以手寫字跡表達感謝、期待與情緒的內容，還標示「2026.03.20」這個日期，之後BigHit Music才透過官方管道公開正式的回歸日期與後續計畫。

BTS上一張團體專輯為2022年6月推出的《Proof》，距離這次新專輯發行已相隔約3年9個月。期間成員依序入伍，團體活動幾乎全面暫停，僅以個人作品與零星露面維持與粉絲的連結。這段空白期，也讓外界對他們何時回歸完整體始終充滿猜測。

廣告 廣告

隊長RM近來在多次直播中，曾坦率談到這段時間的困難與壓力。他不只提及創作與等待回歸的焦慮，也罕見流露對公司層面的失落，直言希望所屬公司能「多給一點關愛」，相關發言被解讀為對資源安排與溝通不足的無奈反映。

BTS防彈少年團全員退伍後，粉絲超期待新專輯。（翻攝BTS X)

不過，在新專輯發行日期正式曝光後，有粉絲驚喜發現，RM曾在一起直播中，被問到新專輯會收錄幾首歌時，說了「可能是3首到20首吧。」當時粉絲以為他在開玩笑，如今才驚覺，原來是大爆雷啊！

更多鏡週刊報導

BTS Jungkook與aespa WINTER戀情傳聞延燒 雙方所屬公司回應「無立場」

BTS Jimin認愛 公司發聲「不要傷害當事人」

BTS Jimin緋聞女友秒刪約會影片 Jimin寵溺笑問：「妳知道我要來嗎？」