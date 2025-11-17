BTS旅遊綜藝回來了！《Are you Sure ?!》第二季「超混亂」預告曝光

韓國人氣男團BTS成員柾國和Jimin的旅遊綜藝節目《Are you Sure?!》即將推出第二季，引發粉絲熱烈期待。Disney+平台最新釋出的預告片顯示，兩位剛退伍的成員將展開全新旅程，但行前準備過程一片混亂，充滿笑料。同時，柾國近日因社群平台流出疑似與女友同框照片引發討論，後有自稱私生飯的人士發布影片澄清柾國其實是獨自一人，為這場烏龍緋聞風波畫下句點。

柾國、Jimin的旅遊綜藝《Are you Sure ?!》準備回歸。（圖／翻攝Disney+）

BTS成員柾國和Jimin退伍後工作不斷，兩人合作的旅遊綜藝節目《Are you Sure?!》第二季預告片終於曝光，畫面中充滿混亂又搞笑的情節。預告片開頭，兩人就對突然要整理行李感到困惑，柾國表示：「好突然啊，就在幾天前為止還在軍隊裡。」Jimin也附和道：「就是啊！」

在旅程中，兩人似乎遇到許多突發狀況。Jimin認為「太辛苦就沒意思了」，而柾國則回應「我覺得超有意思的呀？」畫面中還出現火車相關的對話，以及「我們不是都是成年人嗎？」的疑問，暗示這次旅程將充滿各種意想不到的挑戰。第二季的看點除了兩位成員間的化學反應外，還包括他們享受各種料理和挑戰新事物的過程。

粉絲期待《Are you Sure ?!》又有哪些笑料。（圖／翻攝Disney+）

值得注意的是，柾國近日因私生活成為粉絲討論焦點。社群平台上突然流出疑似他與女友回家的照片，但由於韓國媒體幾乎沒有相關報導，許多人質疑這些照片是AI合成的。隨後有人發布影片進行澄清，表示柾國當時是一個人回家，並沒有帶女生。諷刺的是，這個為柾國「澄清」的人疑似是他的私生飯，雖然偷拍行為不值得鼓勵，卻意外拍到了真相，讓這起烏龍緋聞風波告一段落。

