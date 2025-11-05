BTS智旻、柾國退伍後奔瑞士探險 嗨玩12天畫面曝光

智旻（右）與柾國隨旅行實境秀《ARE YOU SURE?!》第二季到瑞士旅行。Disney+提供

BTS（防彈少年團）成員智旻（Jimin）與柾國（Jung Kook）退伍後迫不及待合體出遊！將在旅行實境秀《ARE YOU SURE?!》第二季，再度陪粉絲一起踏上青春的冒險旅程。該節目也敲定12月3日在Disney+獨家上線。

奔3前啟程旅遊！從瑞士玩到越南

兩人在退伍後拍攝《ARE YOU SURE?!》第二季，緊抓著兩人都還處於「2字頭」的年紀啟程，智旻與柾國僅憑非常有限的預算及一本破舊的旅遊指南，將從瑞士的壯麗山川一路前往越南海岸，展開為期12天的探索之旅，沿途不乏面臨各種挑戰，卻也展現許多爆笑互動與兩人的真摯情誼。

兩人還到越南海岸探險。Disney+提供

《ARE YOU SURE?!》第二季共8集，自12月3日起每週三更新2集、至12月24日完結，粉絲現在也能於Disney+回顧第一季內容，重溫兩人遊歷美國紐約與康乃狄克州、韓國濟州島、日本札幌等地的悠閒時光。

BTS豪華片單一次追

《BTS Monuments: Beyond The Star》紀錄片也看得到。Disney+提供

此外，Disney+上BTS的片單十分豐富，除了即將上線的《ARE YOU SURE?!》第二季，還有共8集的紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》帶觀眾一窺韓流天團成軍十年的歷程；《BTS 防彈少年團：PERMISSION TO DANCE ON STAGE - 洛杉磯》則獨家為粉絲們記錄了BTS防彈少年團於 2021 年 11 月在洛杉磯SoFi體育場的4K演唱會畫面；《SUGA: Road to D-DAY》記錄了SUGA為新專輯《D-DAY》找尋音樂靈感，到首爾、東京、拉斯維加斯等城市旅行的過程；《j-hope IN THE BOX》則是關於j-hope首張個人專輯《Jack In The Box》的幕後創作歷程，讓粉絲一次收藏BTS防彈少年團的多面魅力。



