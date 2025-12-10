BTS柾國、Winter被爆熱戀中？網瘋傳「10大情侶同款」證據 戀情疑自2023年開始

柾國和Winter。（翻攝BIGHIT MUSIC推特、imwinter IG）

韓國《京鄉體育報》開門見山就下標：「柾國Winter戀情傳聞回應『無可奉告』⋯實則相當於秘密戀愛」，可見這次連媒體都認為兩人「戀情緋聞」幾乎事實！

韓網各大論壇從12月初開始，便不停出現柾國和Winter熱戀的討論，甚至找出多達10種「情侶同款」的證據，網友言之鑿鑿他倆自2023年就開始相愛，但雙方經紀公司均以「無可奉告、沒有立場」回應，這反而更像是「默認戀情」，為什麼？

「無可奉告」和「不是事實」的巨大差別

因為這種網傳戀情，以前並不是沒有發生在BTS柾國以及aespa Winter（金旼炡）身上過，但當時雙方的經紀公司可不是這樣回應的。

2021年12月，網路熱議柾國與演員李侑菲的戀情說，柾國經紀公司BIGHIT MUSIC馬上回應：不是事實！

2024年12月，網路熱議Winter與ENHYPEN成員梁禎元的戀情說，Winter經紀公司SM娛樂迅速回應：不是事實！

而且兩家公司都一致表示，將採取法律行動控告散播不實照片和謠言者，至此大家一目瞭然，以前那種「光速否認」的劃清界線，跟現在曖昧的「無可奉告」「沒有立場」，差距未免太大了。

難怪網友紛紛表示，柾國和Winter應該是在偷偷談戀愛、只是不敢公開承認罷了，而且這種「默認」形式，也是粉絲反彈最小的方法。等到某年某月兩人分手了，雙邊僅需小動作暗示粉絲一下，這段「逝去的愛」立即船過水無痕，各自粉絲也不會再多說什麼，絕對是不影響偶像事業的最好回應。

《京鄉體育報》直接下標兩人「秘密戀愛」。（翻攝《京鄉體育報》網站）

「戀愛說」從2023年初開始

許多人都非常好奇，柾國和Winter好像從沒在公開場合同框或互動過，感覺彼此距離很遠，到底是怎麼開始談戀愛的？韓網論壇收集到的可靠來源，最早時間是2023年初！

2023年3月20日，英國歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）首度在首爾舉行世界巡迴演唱會，現場座無虛席之外，還吸引眾多韓國明星，包括BTS的RM、V、Suga、征國，BLACKPINK的Jennie、Rosé，以及aespa 的Karina、Winter等進場。

有照片顯示柾國和V、Winter一起站在台下，明明奧林匹克體操競技場這麼大，為何偏偏三人會長時間站在一起呢？大家不禁解讀，V站在兩人中間是掩人耳目。

再加上Jennie也在演唱會現場，讓大家更認為是兩對情侶的「雙重約會」（Double Date），自此，柾國和Winter的「戀愛說」開始慢慢升溫，接下來這兩年，網友從他倆身上找到至少10個「情侶同款」證據，更讓這段緋聞鬧得沸沸揚揚，直到12月達到最頂點。

「情侶同款」巧合證據多達10個

也就是說，柾國早在2023年12月入伍之前就跟Winter相戀了，期間兩人的「情侶同款」不斷出現，以下是10個網路熱轉的戀愛證據：

1、情侶紋身

柾國和Winter在手臂相似位置，都刺青了「三個小狗臉」的圖案，這也是最近引爆兩人熱戀說的關鍵原因，因為柾國和Jimin共同出演的綜藝《Are You Sure?!》第二季，12月3日在Disney+公開後，節目第二集明顯看到柾國手臂上的刺青，與Winter幾乎一模一樣，於是兩人的戀愛傳聞一發不可收拾，鬧到需要公司出面回應的地步。

2、情侶美甲、手鏈

兩人僅相隔一天，同時被看到在右手無名指都做了同款美甲，並且塗著相同顏色的指甲油，再加上配戴同款手鏈，簡直像在偷偷傳情。

情侶紋身和美甲。（翻攝推特、Disney+）

3、情侶衣服、褲子、拖鞋

情侶熱戀時都喜歡穿同款衣服秀恩愛，但兩人除了穿同品牌同款的T恤、帽子之外，Winter居然穿著男友的褲子和拖鞋去簽名會，恐怕是偶像史上第一人！她在今年10月aespa某場簽名會，穿著的大號綠色短褲和大號拖鞋，被網友挖出柾國也穿過同款，Winter甚至不介意大家看到身上的短褲褲頭、被她往上捲了又捲，分明尺寸不合非她本人衣物，當下曾經引發粉絲眾怒，認為Winter如此「炫耀」是不對的。

4、情侶耳機

兩人使用型號相同但顏色不同的耳機，儘管也有不少粉絲說，這是明星最愛的某一家店製作的客製耳機，喜歡用的人多了去，但柾國原本製作的耳機，並不是單一的金色，似乎是配合Winter的全粉紅耳機，改成全金的顏色。

兩人穿情侶褲子、拖鞋影片：

5、情侶IG帳號

柾國早期的IG帳號是「imjungkook」，Winter則是「imwinter」，可能是有粉絲反彈，柾國後來把帳號改為「mnijungkook」，雖然他本人稱是「my name is jungkook」的縮寫，但如果將n和i互換，就會變成「Minjung」，類似Winter本名「旼炡」的發音，猶如兩人名字的組合，說是情侶帳號似乎也不為過。

6、唯一觀看女友演唱會

柾國在今年3月服兵役休假期間，曾被網友目擊到訪aespa的演唱會，這是非常罕見的行為，因為他不僅從沒看過同公司HYBE旗下任何女團的演唱會，入伍期間連看隊友的個人演唱會也沒去，居然捨棄難得休假來看aespa演唱會，座位還是Winter的邀請席，這不是大方秀恩愛又是什麼？

7、Winter開直播大唱《太陽的後裔》

Winter在柾國今年6月退伍當天，開直播演唱了《太陽的後裔》的插曲〈Always〉，該劇是描述軍人與女醫師戀愛的故事，〈Always〉歌詞又出現「怎麼會愛上你」「你的愛情隨風飄揚而來」，在在都像是「飛歌傳情」，想把自己熱切歡迎他歸來的心情，傳達給男友。

Winter演唱〈Always〉影片：

8、去同一家健身房約會

網路流傳一段柾國和Winter，在2023年去同一家健身房約會的影片，儘管兩人很自律，沒有被拍到同框的畫面，但相同健身房是不爭的事實。

9、Winter在直播中提到「田柾國」

今年9月aespa在移動車內的一次直播中，Winter和Karina正在玩「寂靜中的呐喊」猜詞遊戲，Winter突然說出「田柾國」三個字，車內霎時變得非常尷尬，幸虧Karina機智回應「Jeongguk（柾國）是我奶奶的名字」，實際奶奶名是「鄭靜富」（Chung Jung Bu），發音一點也不像，但還是被Karina硬凹過去了，倒是聽到的網友一陣大騷動。

10、Winter站姐早知情

推特X上近日流傳一篇貼文寫著：「看來Winter的粉絲早就全知道了」，並附上Winter站姐的對話截圖，內容是她們親眼目睹柾國和Winter經常在一起，手中更握有他倆同框的照片，站姐們聊天時，對於柾國粉絲的騷擾都恨得牙癢癢，甚至希望SM娛樂乾脆斷然否認兩人戀情，還比較省事。

推特上流傳站姐知情的對話。（翻攝推特）

Winter是柾國的天菜理想型？

儘管柾國和Winter的死忠粉絲，找千百種方法駁斥「戀愛說」，甚至質疑所有「情侶同款」都是AI合成，但所屬公司沒有第一時間否認也是事實。

有人大罵兩人公私不分、捉弄粉絲，尤其柾國在 2023 年還說過「我沒有女朋友，我的女朋友是ARMY」，讓許多ARMY（官方粉絲名）傷心不已，但也有網友指出，Winter好像是柾國夢寐以求的天菜理想型，想這一對不愛上也難。

包括柾國希望的漂亮可愛女孩、白皙皮膚、優秀歌唱技巧、良好事業前景等等，每一項都是Winter的優勢，或許大家心照不宣，就讓兩人的感情狀況以「無可奉告」帶過去，心裡會比較好過一點。

