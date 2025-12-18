BTS柾國也被收服！嘻哈新勢力Central Cee三月攻台開唱

Central Cee將首次在台舉辦專場演出。（Live Nation Taiwan提供）

入選富比士「30歲以下菁英榜」的英國饒舌歌手Central Cee終於帶著世界巡迴「CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026」將於3月11日在台北國際會議中心（TICC）開唱，終於要以「完整專場」形式強勢登台，他也用一句話開心表示：「到時見！」

Central Cee的音樂旅程備受矚目，從倫敦街頭一路饒到世界舞台，憑藉真實直率的敘事風格、鮮明獨到的創作風格，以及極具張力的現場演出魅力，不斷突破界線，跨越語言與文化隔閡，在國際樂壇寫下前所未有的里程碑。曾被樂壇天王Drake（德瑞克）、J. Cole、21 Savage欽點合作，連天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook（柾國）都話題連線，展現其跨越地域的影響力。

他曾入圍全英音樂獎「年度藝人」，並以一曲〈Sprinter〉寫下首位在Spotify獲得10億次播放的英國饒舌歌曲，重新定義當代饒舌音樂的版圖。今年推出的首張專輯《CAN’T RUSH GREATNESS》強勢奪下英國金榜冠軍，並勇闖美國告示牌排行榜前10名，權威樂評媒體滾石雜誌Rolling Stone與NME皆一致給予4顆星好評，盛讚其作品兼具個人深度與全球影響力。

門票將於1月7日上午11點Live Nation會員搶先購票， 隔天（8日）上午11點在拓元售票系統全面開賣，票價及限量VIP加購等詳情，請關注拓元售票頁面更新。

