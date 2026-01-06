BTS柾國又慘遭私生飯騷擾！30多歲巴西女「2個月內3度鬧事」遭逮

記者陳宣如／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）成員柾國近期又再度遭到「私生飯」騷擾住所，引發粉絲與社會關注。首爾龍山警察署4日表示，已對一名30多歲巴西籍女子A某立案調查，原因是該女子於當天下午2點50分左右，接近柾國位於首爾龍山區的住處，並做出投擲郵件、在欄杆掛置物品等行為製造騷動。警方指出，柾國方面已申請禁止接近措施，相關單位也將持續追蹤其行蹤。

柾國近期又再度遭到「私生飯」騷擾住所。（圖／翻攝自BIGHIT MUSIC）

據韓媒報導，A某曾於上月13日因擅自前往柾國住所被逮捕，跨年前夕也不放過柾國，28日再次出現，同樣涉及違反《跟蹤處罰法》。警方表示：「該名女子已違反禁止接近命令，我們將依法處理。」

柾國住所此前也曾多次遭到騷擾，加上A某共4名私生飯遭法辦。去年11月，一名50多歲日本籍女子連續三天前往柾國住所，多次嘗試打開門鎖，最終以住宅侵入未遂及違反《跟蹤犯罪處罰相關法》被立案調查；此外，一名韓國籍40多歲女子擅自進入柾國住處停車場，也被依住宅侵入及違反《跟蹤處罰法》遭移送檢方；還有一名中國籍30多歲女子試圖侵入柾國住處，但因侵入未遂獲不起訴處分。

官方證實BTS即將回歸，並將於14日公布世界巡演日程。（圖／翻攝自 BTS Official 臉書）

柾國所屬經紀公司BigHit Music先前曾公開表示，公司將持續採取保護藝人的嚴格措施，並對任何非法行為採取積極的法律應對。此次事件曝光後，粉絲與網路輿論對私生飯的屢次騷擾行為表達憤怒，並呼籲應加強懲戒類似行為。

BTS所屬公司正式宣布，BTS將在3月20日以正規5輯回歸歌壇。（圖／翻攝自IG）

此外，柾國所屬團體BTS將於3月20日以完整體回歸，這也是自2022年推出《Proof》專輯以來，時隔近四年的團體活動；同時，團隊也預計於本月14日公布新一輪世界巡演行程，是自2022年後首次的大規模巡演。對此，粉絲在社群平台上留言表達期待與興奮，希望能看到完整體的舞台表現，也期盼巡演順利舉行。

