BTS柾國又被私生飯騷擾！ 巴西女無視「限制令」鬧事遭逮

BTS柾國又被私生飯騷擾。（翻攝自Ｘ＠bts_bighit）

南韓天團BTS（防彈少年團）成員柾國近期再次遭到「私生飯」騷擾住所，一名巴西女子也因此遭到逮捕。

綜合外媒報導，首爾龍山警察局表示，已經對一名30多歲的巴西女子提起訴訟，並指控她違反《跟蹤騷擾處罰法》。據警方所述，這名巴西女子在4日前往柾國住所，違反了100公尺禁入令。

警方指出，該名巴西女子上個月就曾試圖接近柾國的住所，也因此因非法侵入罪被調查。柾國方面隨後也申請了對這名女子的限制令，不過在限制令生效後，她還是到柾國住所扔郵件，製造騷亂。

廣告 廣告

柾國的經紀公司也發出聲明表示，將毫不妥協地給予強力回應，也就是將會對跟蹤者採取法律行動。過去柾國也曾在直播中出言警告，「不想被警察抓的就別靠近我家」。

