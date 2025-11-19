BTS柾國家第3度遭試圖闖入！50歲日本私生飯「連按密碼」 韓警要抓人了

陳宣如記者／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）成員柾國近期再度遭到陌生人士騷擾其住處，引發關注。首爾龍山警察署在今（19）日表示，正針對一名50多歲日本籍女性進行立案調查，原因是該女子於11月12日至14日期間，多次前往柾國位於首爾龍山的住所，並反覆按壓玄關門鎖裝置。警方是在14日接獲報案後展開調查，目前仍在確認該女子的行蹤及是否已離境。

BTS柾國今年屢遭私生飯試圖闖入家中。（圖／翻攝自BIGHIT MUSIC）

根據韓國媒體報導，柾國今年屢遭「私生飯」（註：指過度侵犯藝人隱私的粉絲）騷擾，他的住所已多次成為私生飯試圖闖入的目標。警方資料顯示，今年6月柾國退伍當天，一名30多歲中國籍女子到其住處輸入門鎖密碼，後以住宅侵入未遂罪遭移送，但最終獲不起訴處分。8月底，另一名40多歲南韓籍女子跟隨車輛進入柾國住所地下停車場，被現場保全發現並通報警方後逮捕，案件已於10月送交檢方。

柾國本人曾在9月的直播中提到8月的事件，表示當時透過門口監視器看到女子的行為，並在直播中說道：「要是又找上門，我一定會把你關進去。全部都會被記錄、抓到證據，然後就直接被帶走。」更嚴厲警告：：「如果不想上警局，那就絕對不要來（我家）！」

柾國所屬經紀公司BigHit Music先前也公開指出，公司將持續採取保護藝人的嚴格措施，並表明對非法行為將採取更積極的法律應對。近期事件再次曝光後，粉絲與網路輿論對相關私生飯行為表達憤怒，並呼籲應加強懲戒此類騷擾情況。

