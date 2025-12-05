BTS柾國密戀aespa Winter被抓包？雙方公司疑默認 網喊：乾脆公開吧

28歲的柾國（左圖）被網友抓包疑與小4歲的Winter熱戀。翻攝IG@imwinter、翻攝IG@bts.bighitofficial

世界級男子夯團BTS（防彈少年團）成員柾國（Jung Kook）爆緋聞！被網友抓包他與aespa成員Winter（金旼炡）密戀的蛛絲馬跡，讓網友及粉絲聚焦雙方經紀公司HYBE娛樂、SM娛樂的回應。

柾國與Winter都是人氣k-pop偶像，韓網近日爆出兩人疑似戀愛ing的線索，包括兩人的手臂上刺有類似的小狗刺青，除了都是三隻狗相連的特殊圖案，刺青位置也都選在手肘附近。

網友更發現兩人相隔1天，在無名指做了相似色調的美甲，就連IG帳號都曾分別使用「imwinter」與「imjungkook」等接近的命名方式，不過已被柾國改掉。再加上柾國先前當兵期間，還趁休假去看aespa的演唱會，都被網友視為戀愛傳聞的加強版佐證。

鐵證一：情侶美甲

兩人被發現都在無名指做了類似美甲。翻攝NAVER

鐵證二：情侶刺青

兩人被發現刺有情侶刺青。翻攝NAVER

鐵證三：柾國當兵休假去看aespa

柾國當兵休假特地去看aespa演唱會。翻攝NAVER

鐵證四：IG藏愛的證據

兩人就連IG命名方式都一樣。翻攝NAVER

鐵證五：情侶單品多

兩人被網友抓包穿情侶褲、情侶拖鞋。翻攝NAVER

廣告 廣告

有網友表示，「柾國之前都沒去過HYBE旗下女團NewJeans、LE SSERAFIM或ILLIT的演唱會，卻突然現身aespa的場子，這點不尋常。」而兩人的戀愛證據也引來網友說：「兩人簡直是在拜託大家發現，粉絲才是真的辛苦。」、「乾脆公開戀愛算了。」、「兩人確實滿速配的，只是粉絲有點可憐啊！」

雙方公司態度耐人尋味

雙方經紀公司面對這起緋聞沒否認也不願正面回應。翻攝NAVER

不過柾國所屬的HYBE娛樂，以及Winter所屬的SM娛樂也口徑一致，儘管韓媒陸續致電求證，截至下午為止皆表示「無可奉告」，並未否認也不願證實，更加耐人尋味。



回到原文

更多鏡報報導

宋多恩曬BTS智旻正臉粉絲炸鍋！ 「勝利員工」黑歷史被扒

aespa首登《紅白》生變數？中國成員曬「原爆雲燈」被起底 日網連署撤演

BTS忙內LINE回歸！智旻吐「5天沒洗澡」 柾國瑞士飆重機自封動作片主角