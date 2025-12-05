BTS柾國密戀aespa Winter？雙方公司只回1句 網嗨翻：就是默認了

aespa Winter傳密戀BTS柾國，雙方公司不否認也不承認，引發外界討論。（圖／翻攝IG@Bowwow_bam、＠winter.aespa）

韓流頂級男團BTS防彈少年團傳出成員Jung Kook（田柾國）和頂流女團aespa成員Winter（金旼炡）密戀，除了疑似相同刺青，還有情侶款手鍊、同品牌上衣等被挖出，沒想到雙方經紀公司竟不約而同地表示，「沒有立場可說明。」再次引發外界熱議。

綜合韓媒報導，隨著Jung Kook的旅遊實境秀《ARE YOU SURE?!》被翻出和Winter疑似在手臂上刺著相同的狗狗圖案刺青後，大家開始整理過往雙方可能交往的線索。包含情侶裝、同款不同色的演唱會耳麥、相同顏色的指甲油、情侶款手鍊，就連健身房也是同一家，兩人行程多次重疊。

另外，還有Jung Kook在今年7月新開通的IG帳號「@mnijungkook」，被粉絲發現只要對換一下字母位置就會變「@minjungkook」，與 Winter 本名「Min‑jung」巧妙呼應。

包含Jung Kook的帳號名稱，都被網友們推測是在呼應Winter的本名（圖／翻攝IG）

此外，更有韓國網友爆料Jung Kook，明明沒有去過NewJeans、LE SSERAFIM、ILLIT等其他同門師妹的演唱會，卻願意在當兵休假期間，低調現身aespa的演唱會，也讓粉絲懷疑Jung Kook可能早在入伍前，就已經和Winter偷偷交往。

網友找出更明顯的照片證實，兩人的刺青是一樣的。（圖／翻攝Ｘ）

有趣的是，針對緋聞，BTS所屬的HYBE向韓媒《MyDaily》回應「正在確認中！」不過，後來又透過Big Hit Music、和aespa所屬的SM娛樂共同回應：「沒有立場可說明。」既不否認也不承認的說法，耐人尋味。

由於在韓國娛樂圈，若沒有交往事實，經紀公司通常會直接否認。再加上去年Winter就被爆出和ENHYPEN隊長禎元的戀情，但當時SM娛樂和HYBE都直接駁斥戀情，甚至還說要提告。如今再度面對戀情，雙方經紀公司態度轉彎，也被外界視為默認Jung Kook、Winter戀情一事。

目前雙方的粉絲已經在各大社群爆發口水戰。反觀台灣網友倒是一片祥和，紛紛隔岸觀火，吃瓜看戲，「恭喜，粉絲可以開戰了」、「無可奉告，那就是有了」、「這回應我喜歡..愛猜去猜.不回應XD」、「可憐的winter要被狂粉爆破了」、「就是默認了啊哈哈哈」、「不信就不信，分手也不用認」、「上次冬天不也傳出跟某男團戀愛？結果公司明確回覆，本人也開直播闢謠，這次公司回答態度差那麼多」。

