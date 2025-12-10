BTS柾國密戀WINTER被抓包！粉絲心碎動員卡車 怒嗆：快給我退團

田柾國疑密戀WINTER，結果惹怒不少粉絲出動卡車嗆聲，要他滾出防彈少年團。（圖／IG@bts.bighitofficial、＠winter.aespa）

南韓天團BTS防彈少年團成員Jung Kook（田柾國）近日遭爆和aespa的成員Winter（金旼炡）熱戀，隨著兩人交往的證據不斷被挖出，包含手臂刺青、同款服飾、手鍊，直接在粉絲圈炸鍋。更有人氣到出動卡車示威，要求經紀公司HYBE給出說法，更嗆聲柾國若不除掉刺青就趕緊退團。

綜合韓國媒體報導，因BTS的經紀公司HYBE與aespa的經紀公司SM娛樂，雙雙針對緋聞回應「沒有立場可說明！」既不承認也不否認的說法，被外界認為是默認，徹底讓粉絲氣到不行，不斷在各大社群論壇上狂罵。

廣告 廣告

沒想到有部分ARMY（BTS粉絲官方名）直接砸錢出動卡車示威，要求HYBE立刻給出回應，其中一台標語痛訴HYBE，是在利用此事來操控輿論，試圖轉移創辦人房時爀不法獲利千萬的醜聞事件，沒有好好保護藝人，甚至在陷害藝人，必須正視網上的霸凌與傳言。

另外一台標語則怒罵柾國，在退伍後給BTS全員帶來麻煩，也欺騙一直以來等待你粉絲，並要求柾國立刻除掉手臂上的情侶刺青，否則就趕快退出團體。

反觀HYBE的沉默，SM娛樂倒是相當積極。今（10日）SM娛樂已經針對winter在各大網路社群上所遭受的大量惡意評論，全面蒐證提告，包含性騷擾、名譽毀損、人身攻擊、侮辱、DeepFake等等。SM娛樂強調，本公司將極盡全力保護藝人的權益。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

小煜斷5年婚 以「家人形式」支持彼此

張鈞甯隔20年合作言承旭

趙震雄認了犯罪前科 宣布退出演藝圈