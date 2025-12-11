BTS柾國成香奈兒全球大使！「不甩Winter戀情風波」力挺：新世代象徵
娛樂中心／綜合報導
BTS成員柾國（Jungkook）在全球人氣不減，今（11）日獲精品品牌香奈兒（CHANEL）正式宣佈成為香奈兒香水與美妝（Chanel Beauty）全球品牌大使，消息曝光後掀起全球粉絲熱議。香奈兒全球香水與美妝創意資源總監Thomas du Pré de Saint Maur表示，「非常高興柾國加入香奈兒美妝。他對藝術的熱情、獨特性與創造力，讓他成為能啟發新世代的象徵。」也透露對雙方未來合作相當期待。
不過柾國近期與aespa成員Winter的「情侶刺青」爭議而登上討論度高點，先前社群平台流傳兩人疑似在手臂上有相似位置與圖案的刺青，搭配曾被捕捉到的相似穿搭，被部分網友解讀為「正在交往」。Winter所屬的SM娛樂日前表示已針對惡意中傷與不實內容著手提告，將蒐集證據並強力應對。至於柾國所屬HYBE仍維持沉默，引發部分粉絲不滿，連日來陸續有卡車在公司大樓前抗議，要求「說明刺青」、「澄清爭議」等。
柾國雖然未對戀愛傳聞做出回應，卻先透過官方管道分享成為新任香奈兒全球大使的心情，他表示：「香奈兒在保有品牌經典價值的同時也不斷追求創新，是十分具有前瞻性的品牌。我也是在保持自我特色的前提下，持續挑戰新嘗試的藝術家，因此這次合作對我來說格外特別。」
香奈兒同步釋出首波形象照片，柾國以黑色T恤入鏡，黑白畫面凸顯精緻五官與結實線條，吸引大批粉絲轉發。品牌指出，柾國作為歌手、詞曲創作者與BTS成員，曾推出〈Euphoria〉、〈Still With You〉等多首人氣作品，也與多位國際音樂人合作，音樂版圖持續擴大，近期更以個人專輯《GOLDEN》強化其全球流行音樂代表性的地位。香奈兒表示，此次邀請柾國擔任全球大使，也象徵品牌希望與能代表時代精神的創作者合作。
