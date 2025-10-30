BTS柾國炸裂腹肌開大絕、粉絲嗨翻！JENNIE化身暗黑女神，全場都淪陷
韓星們又在用造型宣告主權！近期BLACKPINK JENNIE、JISOO現身曼谷世巡，穿搭風格再度引起話題，而男神代表 V（金泰亨）與柾國（Jung Kook）分別以優雅與性感造型，意圖逼瘋粉絲，再度攻陷全球時尚版面～
BTS Jung Kook柾國亮相全新Calvin Klein、大秀性感腹肌
BTS成員Jung Kook柾國、大秀完美精實腹肌，再度帥出新高度！最新登場的丹寧形象廣告一出，性感與自信直接炸裂螢幕，引起網友全體暴動，標準的穿衣顯瘦、脫衣有肉～
他以一身全丹寧造型亮相，帥氣又性感，像是從90年代偶像畫報裡走出來的現代牛仔。皮革外套、羊毛滾邊、低腰錐形褲，還有CK Emblem 印花將品牌標誌性的Monogram 壓花標誌，重新演繹為全身綴滿印花圖案的款式，為牛仔褲和卡車款外套注入鮮明活力。
柾國自在切換酷帥與慵懶兩種模式，腹肌線條直接全都露，比任何配件都更吸睛。工裝縫線、復古水洗丹寧在他身上全變成舞台燈光的延伸，性感中帶點叛逆氣息。
BTS V穿上美拉德色系，低調到極致的奢華
CELINE全球大使 V（金泰亨）以一身「美拉德色系穿搭」示範秋冬男神範本。深棕針織、同色燈心絨長褲，加上灰色長大衣，層次柔和卻氣場滿分、散發秋冬溫柔感。手提 CELINE NEW LUGGAGE 手袋，並隨性掛上 TRIOMPHE 刺繡棒球帽，一個轉身就是韓劇級的高級氛圍，為造型增添一抹日常生活感的輕鬆率性筆觸。
BLACKPINKJENNIE暗黑女神登場，性感與叛逆共舞
JENNIE在BLACKPINK曼谷《DEADLINE》巡演一登場，舞台瞬間變伸展台。她穿上以McQueen 2026早春系列為靈感打造的黑紅骷髏印花真絲雪紡訂製洋裝，腰間束出迷人曲線，水晶刺繡在燈光下閃得像她的氣場一樣狠。外搭黑色皮革飛行夾克、踩上及膝長靴，性感中帶著反叛氣息，一轉身全場淪陷。
BLACKPINKJISOO甜酷學院風代表，優雅也能有態度
同場的JISOO 則走甜酷路線，以三色羊毛格紋迷你裙搭配黑色切爾西短靴登場，乾淨俐落又不失可愛能量，笑容一出粉絲都融化，宛如從校園偶像劇走出來的時尚主角。
