BTS柾國爆熱戀aespa Winter！粉絲怒了「卡車抗議」：要求退團

娛樂中心／綜合報導

aespa Winter與BTS柾國爆戀情。（圖／翻攝自IG）

女團 aespa 成員 Winter 與防彈少年團成員田柾國近日傳出熱戀，網友整理出「多項共通點」，包含同款手鍊、耳麥、褲子、指甲油顏色，以及相似圖騰的狗狗刺青等，被認為疑似情侶款，然而 HYBE 至今保持沉默，SM 娛樂僅以「沒有立場」回應，讓部分粉絲相當火大，甚至租抗議卡車到公司前狂嗆。

Winter與柾國爆出戀愛傳聞後，SM 娛樂僅回應4字「沒有立場」，而HYBE 至今仍保持沉默，被認為是默認戀情。如今更有粉絲有粉絲出動抗議卡車，到HYBE娛樂前抗議，要求「正面回應」、「不除掉刺青就退團」，引起巨大爭議。

韓網論壇爆出Winter與田柾國擁有相同刺青。（圖／翻攝自X）

韓國網友於4日在論壇《theqoo》貼出爆料文，照片可看出田柾國左手手肘附近的刺青圖案，由三個連結在一起的小圖示構成，乍看像動物輪廓；而另一組照片則來自aespa成員Winter 的個人影像，則可以清楚看到同樣位置出現「三隻連在一起的小狗圖案」，引發「情侶刺青」猜測。

