BTS柾國爆熱戀Winter 「同款全被扒」 雙方公司回應了

韓國男團BTS（防彈少年團）成員Jung kook（田柾國）和女團aespa成員Winter（金旼炡）傳出戀情。（圖／翻攝自BTS X、Winter IG）





韓國男團BTS（防彈少年團）成員Jung kook（田柾國）和女團aespa成員Winter（金旼炡）近日因被發現同款刺青、耳機以及美甲等，而傳出戀愛緋聞，對此，雙方經紀公司今（5日）也都做出回應。

有網友曬出Jung kook和Winter在手臂相同位置有一樣的刺青。（圖／翻攝自X）

近日在X上，有網友曬出Jung kook和Winter的多組同款，包含在手臂相同位置有一樣的刺青，還有同款短褲、拖鞋、手鏈、到耳機等多個物品，並指出兩人相隔一天在無名指做了美甲，還有人表示Jung kook在兵役期間，還曾去看過aespa演唱會，因此被傳出了戀愛。

對此，Jung kook所屬經紀公司Big Hit娛樂先對韓媒《My Daily》表示：「正在確認中」，隨後Winter所屬經紀公司SM娛樂表示：「暫無立場」後，Big Hit娛樂也表示：「暫無立場。」



