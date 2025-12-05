BTS柾國、aespa Winter爆熱戀！曖昧互動被挖 公司4字回應疑認愛了

記者陳宣如／綜合報導

南韓頂級偶像再度捲入緋聞話題。BTS（防彈少年團）成員田柾國與aespa成員Winter（金旼炡）因多項被網友抓出的「共通點」的細節，近日再度成為社群熱議焦點。相關比對內容在網路上以極快速度擴散，兩人疑似交往的說法也持續升溫，而雙方經紀公司僅用4字回應，更讓外界討論聲浪不斷。

BTS柾國與aespa Winter遭傳出有同款刺青。（圖／翻攝自韓網）

綜合韓媒報導，討論範圍包含刺青、穿搭、同款配件、IG帳號名稱等元素，被網友整理成多項相似之處。此外，柾國今年服役休假時曾現身aespa演唱會，也再次被翻出，使這起緋聞熱度再往上堆高。

田柾國當兵休假期間曾跑去看aespa演唱會。（圖／翻攝自theqoo）

在話題急速延燒之際，韓媒《MyDaily》今（5日）致電雙方公司詢問立場。柾國所屬BIGHIT MUSIC與Winter所屬 SM Entertainment皆以相同4字低調回應：「沒有立場。」沒有否認、也未進一步解釋。這樣簡短的回答也被不少網友解讀為「接近默認」，掀起網上更多揣測。

