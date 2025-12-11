BTS柾國、aespa Winter爆熱戀！粉絲卡車抗議喊「退團」
男團BTS（防彈少年團）成員田柾國，近日被爆與人氣女團aespa成員Winter熱戀，多項「同款物證」在網路上瘋傳，包括手臂後側疑似相同的「三隻小狗」刺青、相似服飾與飾品搭配。然而HYBE至今保持沉默，SM娛樂也僅以「沒有立場」回應，引發大批粉絲不滿，甚至氣到要求「退團」。
由於HYBE不否認也不澄清的態度，在社群掀起激烈論戰，有粉絲砸錢出動抗議卡車停在HYBE大樓前，寫著「退伍後不活動只顧談戀愛」、「公司操控大眾言論」，甚至還直接開嗆「不除掉刺青就退團」，要求公司及田柾國正面回應。
沒想到，今（11）日也有疑似Winter的粉絲，出動抗議卡車停在SM大樓前，要求她「快把刺青除掉、出來解釋清楚」、「想談戀愛就不要當aespa的Winter」，表達強烈不滿。由於網路上陸續出現性騷擾言論與人身攻擊貼文，Winter所屬的SM娛樂昨（10）日也宣布，將全面提告惡意留言者，強調會全力保護藝人權益。不過截至目前，HYBE與SM皆未正式承認、否認戀情，讓兩人緋聞持續延燒。
