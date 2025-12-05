BTS柾國、aespa Winter爆疑似「情侶刺青」 2大公司罕見沉默

柾國、Winter爆疑似有「情侶刺青」。（圖／翻攝自Instagram＠bts.bighitofficial、@imwinter）

南韓天團BTS（防彈少年團）成員田柾國與人氣女團aespa成員Winter（金旼炡）近期因「疑似同款刺青」、擁有多件相似配件而傳出緋聞，話題迅速攻佔韓網熱搜，韓媒也跟進報導並詢問雙方公司。不少網友提出各種比對線索，但雙方經紀公司卻罕見保持沉默，引發大票粉絲激烈猜測。

近日有各方網友在各大論壇貼出比對照，指出柾國在實境節目《ARE YOU SURE?!》重播片段中，手肘內側可見三個疑似狗狗小圖案的刺青；另一張則為Winter的照片，可清楚看見同樣位置有「三隻小狗」的刺青。兩人的刺青形狀、排列方式高度相似，引發外界猜測可能是「情侶刺青」。

此外，Winter在Instagram上的帳號名「imwinter」與柾國的帳號名「imjungkook」被傳是戀愛的證據，不過柾國後來新創建帳號名為「mnijungkook」，有人指若交換其中「n」和「i」的位置，就會變成與winter本名「Minjeong」同音的「minjung」。

另一方面，有人目擊柾國於今年3月在服役休假期間，低調現身aespa演唱會；兩人還疑似擁有類似的情侶單品，包括短褲、拖鞋、手鍊、帽子、美甲、耳麥等。

而在緋聞爆出後，韓媒今（5）日上午向柾國所屬HYBE娛樂（前Big Hit）求證，但對方已讀不回，隨後稱「無立場」；Winter所屬SM娛樂則同樣回覆「沒有立場」，未正式否認或說明。

兩大經紀公司異口同聲不作回應，引發粉絲熱議與以往「迅速否認式風格」明顯不同。事實上，柾國過去曾被爆出好幾次緋聞，HYBE皆明確否認；Winter也曾傳出與ENHYPEN成員交往，當時SM立即否認稱傳聞「毫無根據」，並強調將採取法律行動。如今兩大頂流偶像的緋聞，被外界猜測是承認戀愛關係。

有眼尖粉絲發現兩人在手臂同處有相似刺青。（圖／翻攝自theqoo）

有眼尖粉絲發現兩人在手臂同處有相似刺青。（圖／翻攝自theqoo）

