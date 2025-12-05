BTS柾國、aespa Winter被抓包疑似「情侶刺青」！HYBE、SM罕見沉默

BTS柾國和aespa Winter爆出緋聞，雙方經紀公司不否認。翻攝自IG



南韓天團BTS（防彈少年團）成員田柾國與人氣女團aespa成員Winter（金珉廷）近期因「疑似同款刺青」傳出曖昧緋聞，話題迅速攻佔韓網熱搜，韓媒也跟進報導。不少網友翻出照片、提出各種比對線索，雙方經紀公司卻罕見保持沉默，讓這段戀愛疑雲愈演愈烈。

近日有韓國網友在論壇《theqoo》貼出比對照，指出柾國在實境節目《ARE YOU SURE?!》重播片段中，手肘內側疑似可見三個連結的小圖案，形似狗狗輪廓；另一張則為Winter 的個人影像，可清楚看見同位置有「三隻小狗」刺青。兩人的刺青形狀、排列方式高度相似，引發外界猜想可能是「情侶刺青」。

BTS柾國和aespa Winter被指有情侶刺青。翻攝自韓網

除了刺青外，網友也翻出兩人疑似「同款情侶物品」，包括耳掛式耳機、手鍊、帽子、甚至美甲等細節，就連柾國過去的IG帳號也被認為是蛛絲馬跡之一；還有人提到柾國曾在今年服役期間休假時，被目擊低調去看aespa演唱會。韓媒指出，由於他從來沒有現身過自家公司HYBE旗下藝人的演唱會，此舉被認為很不尋常，「巧合太多」成為討論焦點。

緋聞爆出後，韓媒今（12/5）日一早向HYBE求證，但對方僅已讀不回；Winter所屬的SM娛樂則回覆「沒有立場」，未正式否認或說明。兩大經紀公司異口同聲「不回應」，引發粉絲熱議，也讓外界認為氣氛與以往「迅速否認式風格」明顯不同。

事實上，柾國過去曾被爆出好幾起緋聞，HYBE多次以簡短回應澄清；Winter也曾傳出與ENHYPEN成員曖昧，當時SM立即否認，並強調將採法律行動。但此次雙方不約而同選擇噤聲，反讓緋聞升溫。

對此，粉絲看法兩極，有人擔心「不否認就是默許」，也有人認為偶像有隱私，不一定要回應私生活；更有網友指出刺青在韓國偶像圈已相當普遍，「純屬巧合也不是不可能」。

截至目前，兩家經紀公司仍未就此事件發表正式立場，緋聞持續在網路延燒。

