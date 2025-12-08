BTS柾國、Winter爆戀情 緋聞前任喊「忘記你男友」飆熱搜

男團BTS（防彈少年團）成員Jung kook（田柾國）曾和女星李侑菲傳緋聞。（圖／翻攝自李侑菲IG、BTS X）





韓國男團BTS（防彈少年團）成員Jung kook（田柾國）和女團aespa成員Winter（金旼炡）近日爆出戀情，雙方經紀公司皆表示：「無立場」，讓大眾覺得默認戀情而討論聲不斷。豈料，如今疑似Jung kook前女友的女星李侑菲，突然開通了中國社群，並多次更新和「winter」有關的發文。

Jung kook和李侑菲在2021年12月時候曾爆出戀情，當時雙方經紀公司都表示：「兩人從未見面、毫無私交」，堅決否認了戀愛傳聞，後於2023年再度傳出戀情，雙方公司雖然沒有再度出面澄清，但當事人都表明過不認識、沒有戀愛。

豈料，近日Jung kook和Winter戀情傳的沸沸揚揚時，李侑菲先是開通了小紅書帳號，第一篇發文僅寫下「winter」，留言區有人詢問是否為本人時候，她也回應：「yes」，隨後將該發文刪除。不過李侑菲又在TikTok更新影片，音樂選擇了〈Forget about your boyfriend〉（忘記你的男友），配文則寫下初雪。

此舉引發網友熱烈討論，有人認為李侑菲是站在前女友的立場，也有人表示是在宣示主權，但更多網友則覺得應該毫無關係，如今在微博上引發熱議，還飆上了熱搜。



