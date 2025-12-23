BTS柾國、Winter「同登雜誌封面」再掀緋聞熱潮！網驚呆：根本故意的？

記者陳宣如／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）成員田柾國與aespa成員Winter的戀愛緋聞話題尚未平息，近日兩人竟又同時登上同一家時尚雜誌《ELLE KOREA》封面，引發粉絲與網友熱烈討論。這對曾被網友挖出多項「疑似秘戀」蛛絲馬跡的緋聞戀人，如今在畫報中一前一後亮相，再度引爆吃瓜熱潮。

BTS柾國與aespa成員Winter近日因戀愛緋聞不斷，引發外界高度關注，近日登上《ELLE KOREA》一月封面和電子刊封面人物，再度成為熱議焦點。（圖／翻攝自ELLE KOREA官網）

早前，網友整理出兩人多項巧合，包括同款手鍊、耳麥、褲子、指甲油顏色，甚至相似的狗狗刺青，加上田柾國休假時現身aespa演唱會現場，讓外界對兩人戀愛可能性議論紛紛。對此，女方SM娛樂僅以「無立場」回應，男方HYBE則保持沉默，未正式確認戀情，但話題熱度絲毫不減。

此次封面照片曝光，兩人以個人身份一前一後登上《ELLE KOREA》2026年1月號封面與電子刊封面，再度引爆網路熱議。田柾國以「成為CHANEL美妝全球品牌大使後的首次畫報」亮相，Winter則與彩妝品牌espoir合作電子刊封面。雖然兩人拍攝的是不同期刊內容，但同樣登上同一家雜誌封面，讓粉絲與網友瘋狂討論。許多粉絲直呼「巧合也太巧了吧！」、「這是偶然還是刻意蹭熱度？」、「根本故意的吧？」留言區更是炸鍋，網友猜測品牌或雜誌可能有意利用緋聞話題延續熱度。

BTS柾國與aespa Winter遭傳出有同款刺青。（圖／翻攝自韓網）

但不少網友也分析，雜誌拍攝企劃本就耗時耗力，不太可能臨時因緋聞調整，因此很可能早在緋聞爆出前就完成拍攝。但即便如此，巧合的曝光時間仍讓討論度再次升溫。

值得注意的是，田柾國的代言與人氣未因緋聞受到影響，香奈兒美妝與香水代言依舊持續，而Winter近期彩妝畫報曝光也同樣引來不少關注。網友指出，雖然兩人並未公開戀情，但同雜誌接連亮相，仍足以再度挑動粉絲與吃瓜群眾的神經，社群與論壇熱度迅速升高，兩人的名字也再度成為熱搜焦點。

