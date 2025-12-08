BTS柾國Winter緋聞延燒！疑前女友發文酸「忘記你男友」 話題秒衝熱搜

記者王培驊／綜合報導

aespa 成員Winter（左）爆出與BTS成員田柾國（右）傳緋聞

近來BTS（防彈少年團）成員田柾國與aespa成員Winter（金旼炡）被網友整理出「多項共通點」，包含同款手鍊、耳麥、褲子、指甲油顏色，以及相似圖騰的狗狗刺青等，被認為疑似存在情侶款跡象，加上男方曾在休假期間前往aespa演唱會，都讓外界議論兩人是否有交往可能性。兩人傳出緋聞後，田柾國所屬的BigHit Music與Winter所屬的SM娛樂僅以「沒有立場」回應韓媒《MyDaily》，未做明確否認，也引發更多揣測。

就在田柾國與Winter的緋聞一波未平之際，社群上又出現另一層討論。有中國網友指出，「疑似」田柾國的前女友、演員李侑菲近期在小紅書開設帳號，被發現第一篇貼文配上「winter」字樣，引發外界聯想。隨後她在TikTok上又更新影片，配樂與文案為《Forget about your boyfriend》（忘記你的男友），相關內容被部分網友解讀可能與近期風波有關，也有人認為語氣像是在抒發個人情緒，是否另有所指並無定論，呼籲不要胡亂猜測。

李侑菲在小紅書上發的文章，都和冬天相關，引發網友猜測是在開酸田柾國的新戀情。（圖／翻攝自小紅書）

李侑菲在TikTok上發影片，文案寫下「忘記你的男友」引發揣測。（圖／翻攝自TikTok）

李侑菲與田柾國曾在2023年被韓媒瘋傳有過「姐弟戀」，外界甚至猜測兩人過去一度交往，但當時雙方經紀公司未出面澄清。不過也有大批粉絲認為相關說法證據不足，並指出李侑菲先前多次強調「完全不認識田柾國」，對緋聞予以否認。此外，亦有網友留言表示，她可能只是單純分享「首爾下雪的冬天（winter）」意象，不要過度腦補延伸。

田柾國當兵休假期間曾跑去看aespa演唱會。（圖／翻攝自theqoo）

韓網論壇爆出Winter與田柾國擁有相同刺青。（圖／翻攝自X）

根據韓網近期的「時間軸整理」甚至延伸到兩人疑似在入伍前就已有來往，討論熱度居高不下。更有粉絲觀察到，田柾國原本的Instagram帳號「imjungkook」（後改為 mnijungkook），與Winter的「imwinter」字首相同，亦被視為討論焦點之一。由於田柾國過去從未前往同門其他女團如NewJeans、LE SSERAFIM、ILLIT的演唱會，這次特地觀賞aespa舞台，也被部分網友視為「異常舉動」。

針對田柾國與Winter的緋聞，也有粉絲呼籲外界勿將所有巧合視為「鐵證」。更多網友也表示，無論是Winter的貼文或李侑菲的動態，都可能只是一般日常分享，外界應避免過度解讀。

