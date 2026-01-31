BTS演唱會名場面一次看 Stray Kids 新春節目台灣看得到

【緯來新聞網】迎接農曆新年，Hami Video推出新春片單，集結全球人氣韓國偶像團體的首播與獨家內容，從BTS、Stray Kids、SEVENTEEN到aespa，一次網羅演唱會、實境節目、電影與新春特別綜藝。

Hami Video新春片單將播出多部BTS作品。（圖／Hami Video提供）

BTS全員合體演唱會前夕，多部重量級作品在Hami Video全台首播，包含震撼全球的線上演唱會《BTS BANGBANGCON THE LIVE》、《BTS MAP OF THE SOUL ON:E》，以及被粉絲視為「療癒神作」的《BTS SOWOOZOO》，其中《BTS SOWOOZOO》完整記錄BTS與ARMY（BTS粉絲）之間跨越距離的情感連結，演出中更誕生多個經典名場面。像是SUGA個人作品〈Daechwita〉首度以「OT7」全員形式登台，成員們身穿韓服、貼上假鬍子，完整還原MV中的經典造型，畫面一曝光便在社群平台掀起熱烈討論，尤其Jin與V在舞台上的趣味演繹，更成為當時社群瘋傳的名場面，也讓粉絲直呼：「只有BTS才做得到！」



新春期間，Hami Video也獨家獻上全球人氣男團Stray Kids的2026年新春特別綜藝《Soul Beam with Stray Kids》，節目以「新年穿新衣」的傳統習俗為概念，邀請觀眾與成員一同身穿韓服參與錄製，Stray Kids則以融合傳統與現代的獨特造型詮釋韓服魅力，並透過穿越朝鮮時代的任務設定，帶來兼具文化深度與娛樂性的演出，預期將成為過年期間最具話題性的限定節目。

Stray Kids 2026年新春特別綜藝《Soul Beam with Stray Kids》也將在台播出。（圖／Hami Video提供）

此外，Hami Video同步網羅包括SEVENTEEN世界巡演電影《TOUR-ING: SEVENTEEN〈BE THE SUN〉》 與實境節目兩季《IN THE SOOP SEVENTEEN》、aespa《aespa：World Tour In Cinemas》電影版獨家首播，以及熱播中的TWICE出道10週年電影《ONE IN A MILL10N》，收錄大型舞台的震撼視聽體驗，讓粉絲在家也能感受演唱會現場等級的熱度。



同時，Hami Video也推出BTS限定小卡活動，自2月6日至4月30日，粉絲只要前往全台指定中華電信門市，與BTS應援立牌合影並分享至個人社群帳號，出示影劇館+訂閱證明畫面，即可兌換BTS小卡一組。

