BTS田柾國與aespa Winter被爆交往 雙方經紀公司給回應

▲ 圖片翻攝自 Jung Kook 臉書 / imwinter IG

南韓 / 林彥廷 綜合報導

南韓男團BTS成員田柾國與女團 aespa 成員 Winter（金旼炡）遭網路瘋傳緋聞，有網友指出，柾國與Winter手臂出現相似的紋身，還疑似有情侶款穿搭單品。對此，雙方經紀公司給出回應。

綜合韓國媒體報導，近日社群平台開始流傳柾國與 Winter 的交往疑雲，網友們列舉多項「證據」，例如兩人手臂上相似的狗狗刺青、使用顏色不同但款式相同的 in-ear 耳機、左手無名指相同的指甲色、同款設計的手鍊、同品牌 T-shirt 等配件一致。

廣告 廣告

此外，Winter 的 IG 是「imwinter」，而柾國在使用現帳號「mnijungkook」名稱前，曾使用過「imjungkook」，也被視為疑點之一。而柾國在軍中服役期間休假時，曾在 aespa 演唱會現身，這點讓不少網友驚訝。

有網友表示：「粉絲當時也覺得很驚訝，柾國休假出來竟然去 aespa 演唱會」、「柾國從來沒去過同屬 HYBE 旗下的 NewJeans、LE SSERAFIM、ILLIT 的演唱會，結果卻出現在 aespa 演唱會，真的很意外。」

雙方經紀公司尚未對外發布聲明，而根據《MyDaily》報導，對於戀愛傳聞，柾國所屬公司 BIGHIT MUSIC 與 Winter 所屬公司 SM Entertainment 回應記者：「沒有立場。」

原始連結







更多華視新聞報導

BTS全員合體！ 登j-hope演唱會 柾國退伍後首獻唱

BTS.aespa最愛韓式燒肉！ 連6年必比登餐廳5月登台

帽子誤觸「日韓政治地雷」 BTS柾國歉：已銷毀

