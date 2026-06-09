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BTS田柾國Calvin Klein限量聯名哪裡買？全系列男女裝一覽：皮外套、丹寧套裝、內衣…ARMY快衝

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BTS田柾國Calvin Klein限量聯名哪裡買？全系列男女裝一覽：皮外套、丹寧套裝、內衣…ARMY快衝

BTS成員田柾國Jung Kook自2023年起成為Calvin Klein全球品牌大使，這些年來每當柾國為CK拍攝新廣告必掀起社群轟動，不過這次他可不只是負責演繹，而是親自參與設計的首個聯名系列！正因對於Calvin Klein的熟悉，田柾國早已將品牌穿出了自我見解，而這次的合作正好讓他有了操刀的機會，在品牌的經典當中注入他熱愛的事物，毫無保留的分享給ARMY們！

Jung Kook 表示：「過去幾年與 Calvin Klein 的合作讓我有機會透過品牌的經典服飾來展現真實的自我，如今，我很高興能與 Calvin Klein 展開一場更能展示個人風格的創意合作。作為我首個時裝聯名項目，我希望深入參與其中，並借助 Calvin Klein 在時裝設計的專業，於每件作品上留下我的印記。這個限定系列忠於我的真正風格，亦反映我對騎摩托車的熱愛，作品的設計和蘊藏其中的故事意義非凡。」

廣告

Jung Kook x Calvin Klein聯名系列

販售資訊：Jung Kook for Calvin Klein 系列將於 2026 年 5 月 20 日台灣時間上午 6點起在 calvinklein.com/CKJK 開賣，並於 2026 年 5 月 20 日在指定的 Calvin Klein 專門店發售，零售價介於NT$1,280 至NT$ 21,580。

限量版男女裝內衣款式將於 Calvin Klein 的東京原宿、紐約蘇活和巴黎香榭麗舍大道旗艦店獨家發售。洛杉磯、新加坡、泰國、雪梨、墨爾本、台灣、馬來西亞、深圳、重慶及上海將特設 Jung Kook for Calvin Klein 期間限定店，將顧客帶進聯名系列的世界。

Jung Kook for Calvin Klein系列於2026年5月20日在以下指定Calvin Klein台灣實體店販售：

台北101購物中心Calvin Klein期間限定店 (僅限2026年5月20日至5月30日止)

遠百信義A13 3樓

板橋大遠百3樓

台中新光三越5樓

台南新光三越4樓

高雄漢神巨蛋7樓

【Calvin Klein期間限定店】

地點：台北101購物中心1樓信義長廊 (台北市信義區市府路45號)

活動期間：5/20(三) - 5/30(六) 11:00-20:30

入場方式： 5/20(三) - 5/22(五) 僅接受網路預約入場 (※目前3天已經全數預約額滿)

5/23(六) - 5/30(六) 每天上午11點於【Calvin Klein期間限定店】準時發放入場整理券，須按照整理券上場次時間入場；當日發放當日場次，數量有限，發完為止。

【Calvin Klein期間限定店】贈送獨家「聯名系列專屬海報」乙款，數量有限，贈完為止。

Jung Kook x Calvin Klein聯名系列男女裝單品一覽：

田柾國Jung Kook與Calvin Klein聯名系列涵蓋男女裝款式，結合摩托車騎士精神，以及柾國喜愛的刺青元素，並能看出他對丹寧套裝和短版剪裁的鍾情。系列以內衣和代表性丹寧服飾為主，包括 90 年代丹寧外套、90 年代直筒褲和低腰寬鬆丹寧款式，以及印花 T 恤、衛衣和賽車外套，作品上的仿舊丹寧布點綴營造磨損效果，再加上賽車條紋裝飾，進一步突顯了系列的設計態度。系列各款作品均加入展現個人風格的精美細節，例如特色品牌標誌、內層的織標、隱藏式刺繡、靈感來自Jung Kook的圖案，以及定製丹寧水洗效果。作品亦以專屬包裝增加儀式感，提升收藏價值。

短版丹寧外套、丹寧褲（男女適穿）

皮革機車外套（男女適穿）

連帽外套

女裝T恤

女生內著

男裝T恤（中性版型女生也能駕馭）

男生內著

本文Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

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