BTS相隔8年來台 11月高雄連唱3天

韓國天團防彈少年團（BTS）去年6月全員退伍，結束2年的「軍白期」，在粉絲殷殷期盼下，終於宣布舉辦時隔4年的全新世界巡迴演唱會，將從4月起自韓國高陽體育場開跑，台灣場則會在11月19、21及22日在高雄演出，是他們暌違8年再度全員登寶島開唱，巡演海報韓國時間14日凌晨一公布，周邊飯店立刻被訂光。

目前公布了共34個城市、79場演出，刷新K-POP歌手單一巡演最多場次的紀錄，未來還將陸續增加場次，可見其退伍後依舊不墜的超高人氣，所屬經紀公司BIGHIT MUSIC也對韓媒表示：「防彈少年團的人氣並非侷限於特定地區，而是延伸至全球，本次世界巡演將採用360度舞台設計，為觀眾帶來極具沉浸感的觀演體驗。」目前場地和票價圖等詳細資訊則有待主辦單位Live Nation Taiwan公布。

此外，此次世界巡演前，BTS也將在3月20日發行收錄14首曲目的第5張正規專輯，這是相隔3年9個月以來全員回歸推出的新作，成員們將把過去旅程中積累的真摯情感與思考融入歌曲，呈現「現在的防彈少年團」，也令全球ARMY（官方粉絲名）相當期待。